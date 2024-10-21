Σε παλιό εργοστασιακό χώρο της δεκαετίας του 1950 που διαθέτει κτίσμα του 1800 στον Ταύρο, θα στηθεί τις επόμενες ημέρες το στρατηγείο του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο έχει γίνει ολική ανακατασκευή και ανακαίνιση και ενοικιάστηκε για να στεγάσει το επιτελείο του έκπτωτου προέδρου εκεί που μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν εκθέσεις.

Στον χώρο αυτόν έκτασης 1.500 τ.μ το επιτελείο του θα εργαστεί για την προεκλογική καμπάνια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν γραφεία και για τους εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

