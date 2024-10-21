Κατρίνης: Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ

Την ικανοποίηση του για την ανάληψη του ΚΤΕ Άμυνας στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε με δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Ο τομέας της άμυνας της χώρας δεν προσφέρεται για ασκήσεις εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, η ανάδειξη της αμυντικής διπλωματίας, η έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αποτελούν προτεραιότητες για τη χώρα και στρατηγικές επιλογές για το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

