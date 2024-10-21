Κατρίνης: Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ

Την ικανοποίηση του για την ανάληψη του ΚΤΕ Άμυνας στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε με δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης.
«Ο τομέας της άμυνας της χώρας δεν προσφέρεται για ασκήσεις εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, η ανάδειξη της αμυντικής διπλωματίας, η έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αποτελούν προτεραιότητες για τη χώρα και στρατηγικές επιλογές για το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.