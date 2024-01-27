«Σήμερα, 79 χρόνια μετά, το ΓΙΑΤΙ παραμένει ακόμη αναπάντητο και βαθαίνει το τραύμα» τονίζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος σε μήνυμά του με αφορμή την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος.

Σημειώνει, δε, πως σήμερα παρά ποτέ, «ο εβραϊκός λαός, τόσο στο Κράτος του Ισραήλ όσο και στη Διασπορά, στεκόμαστε απέναντι στην τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό» και επισημαίνει την ανάγκη να «ενισχύουμε την παιδεία και τη γνώση ως τη μόνη απάντηση στο μίσος και τον φανατισμό που συνεχίζουν να απειλούν την ανθρωπότητα» ώστε να μην επικρατήσει η λήθη της μνήμης.

Ολόκληρο το μήνυμα του ΚΙΣΕ

«27η Ιανουαρίου 2024, Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος - Θυμόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους, τα 6 εκατομμύρια των Εβραίων της Ευρώπης που εκτοπίστηκαν και βάναυσα δολοφονήθηκαν. Θυμόμαστε τις απώλειες και τον πόνο. Aναλογιζόμαστε την χαίνουσα πληγή που ποτέ δεν επουλώθηκε και νοιώθουμε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της Μνήμης. Θυμόμαστε τους 67.000 Έλληνες Εβραίους, συγγενείς, φίλους και γείτονες από ολόκληρη την Ελλάδα που εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς, στην Τρεμπλίνκα, στο Νταχάου και στα άλλα γερμανικά στρατόπεδα θανάτου. Θυμόμαστε τους συνανθρώπους και συμπολίτες μας, ανώνυμους και επώνυμους Δικαίους των Εθνών, που αποτελούν το φως της ανθρωπιάς, που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν ομοθρήσκους μας.

Σήμερα, 79 χρόνια μετά, το ΓΙΑΤΙ παραμένει ακόμη αναπάντητο και βαθαίνει το τραύμα. Η «Τελική Λύση» εφαρμόστηκε από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους με κίνητρο το μίσος, όπλο τον τυφλό φανατισμό και σύμμαχο την αδιαφορία του κόσμου. Στο Ολοκαύτωμα συντελέστηκε μια γενοκτονία χωρίς προηγούμενο.

Ως προς το ανύπαρκτο αίτιο, τη σύλληψη, τη σατανική εφαρμογή, τις εξελιγμένες μεθόδους μαζικών εκτελέσεων, τον βιομηχανικό τρόπο διεκπεραίωσης των πτωμάτων και της ανατροφοδότησης της πολεμικής μηχανής της Ναζιστικής Γερμανίας από τα ίδια τα θύματα ακόμη και από τα υπολείμματά τους, η «Τελική Λύση» αφαίρεσε από τον άνθρωπο την ανθρωπιά! Το Oλοκαύτωμα, το «απόλυτο κακό» δεν ξεκίνησε από το Άουσβιτς - κατέληξε στο Άουσβιτς. Για όλους αυτούς τους λόγους η γενοκτονία των 6.000.000 Εβραίων της Ευρώπης έχει το τραγικό προνόμιο της μοναδικότητας.

79 χρόνια μετά που οι συμμαχικές δυνάμεις αποκάλυψαν τη φρίκη του Άουσβιτς και των άλλων στρατοπέδων εξόντωσης, εμείς, όσοι επιβιώσαμε της φρίκης και οι απόγονοί τους, στις 7 Οκτωβρίου του 2023 γίναμε μάρτυρες της μεγαλύτερης σφαγής Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα με την εν ψυχρώ δολοφονία 1.200 ανθρώπων - βρεφών, παιδιών, ανδρών και γυναικών - κάθε ηλικίας και την αρπαγή 250 ομήρων, στο Κράτος του Ισραήλ, σε μια επιχείρηση μιας νέας γενοκτονίας εις βάρος του εβραϊκού λαού.

Σήμερα παρά ποτέ, ο εβραϊκός λαός, τόσο στο Κράτος του Ισραήλ όσο και στη Διασπορά, στεκόμαστε απέναντι στην τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό. Αποδοκιμάζουμε κάθε απόπειρα δαιμονοποίησης του εβραϊκού κράτους και απονομιμοποίησης του δικαιώματος ύπαρξής του ως μία ακόμη μορφή του σύγχρονου αντισημιτισμού και προσδοκούμε στην επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης που θα φέρει ευημερία σε όλους τους λαούς της περιοχής.

Σήμερα παρά ποτέ κάνουμε πράξη το χρέος μας απέναντι στις γενιές του μέλλοντος και ενισχύουμε την παιδεία και τη γνώση ως τη μόνη απάντηση στο μίσος και τον φανατισμό που συνεχίζουν να απειλούν την ανθρωπότητα.

Για να μην επικρατήσει το σκότος της λήθης στο φως της μνήμης και της ελπίδας».

Πηγή: skai.gr

