Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυγέρη: Με υπογραφή της κυβέρνησης το καταστροφικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που οδήγησε τον αγροτικό κόσμο σε απόγνωση

"Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ήταν απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ που ελήφθη στο υπουργικό συμβούλιο στις 26/7/2021"

Αυγέρη

«Με καθυστέρηση τριών χρόνων η κυβέρνηση έρχεται να πει πως θα αλλάξει το καταστροφικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που η ίδια κατέστρωσε και ενέκρινε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο και παρά την έγκαιρη προειδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δώρα Αυγέρη.

«Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ήταν απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ που ελήφθη στο υπουργικό συμβούλιο στις 26/7/2021 και που ο ίδιος ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως δικό του επίτευγμα! Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο είναι αυτό που οδήγησε τον αγροτικό κόσμο σε απόγνωση. Τώρα, η κυβέρνηση χύνει κροκοδείλια δάκρυα και προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο», σημειώνει και καταλήγει:

«Η ΚΑΠ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την διαχειριστεί η κυβέρνηση των συμφερόντων και της κοροϊδίας του αγροτικού κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark