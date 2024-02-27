«Με καθυστέρηση τριών χρόνων η κυβέρνηση έρχεται να πει πως θα αλλάξει το καταστροφικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που η ίδια κατέστρωσε και ενέκρινε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο και παρά την έγκαιρη προειδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δώρα Αυγέρη.
«Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ήταν απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ που ελήφθη στο υπουργικό συμβούλιο στις 26/7/2021 και που ο ίδιος ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως δικό του επίτευγμα! Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο είναι αυτό που οδήγησε τον αγροτικό κόσμο σε απόγνωση. Τώρα, η κυβέρνηση χύνει κροκοδείλια δάκρυα και προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο», σημειώνει και καταλήγει:
«Η ΚΑΠ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την διαχειριστεί η κυβέρνηση των συμφερόντων και της κοροϊδίας του αγροτικού κόσμου».
