«Λάθη και παραλείψεις στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν όπως σε κάθε κυβέρνηση ωστόσο τα προβλήματα εντείνονται και βαθαίνουν μετά το 2019 μετά την ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος κληθείς να σχολιάσει την αυτοκριτική του Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του.

Σύμφωνα με εκτίμησή του, «οι πολιτικές δυνάμεις που τώρα είναι κυρίαρχες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησαν ότι απαιτείται απομάκρυνση από την αριστερά και μετατώπιση του κλίματος στο κεντρώο χώρο».

Αναφορικά με την αυτοκριτική του Τσίπρα, σημείωσε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να σχολιάσει τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και για το αν διαφωνούν μεταξύ τους ενώ για τις υποθέσεις novartis και τηλεοπτικών αδειών υποστήριξε ότι όσα ειπώθηκαν από τον κ. Τσίπρα, δεν είναι άσχετα με τα εσωκομματικά του κόμματος.

Ερμηνεύοντας την απώλεια δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τζανακόπουλος, σημείωσε πως «στις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει να εμπεδωθεί ως δεύτερη δύναμη αλλά μετά μετατοπίστηκε προς τον κεντρώο χώρο».

Απαντώντας στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού για τις αποχωρήσεις στελεχών, είπε ότι δεν επρόκειτο «για ζήτημα καρέκλας για κανέναν από τους 11 βουλευτές που έφυγαν» για να προσθέσει ότι «βλέπουμε ένα κόμμα πολιτικά απροσδιόριστο πολιτικής τοποθέτησης δεν υπάροχυν όροι συνεργασίας».

Επίσης, ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι δεν βλέπει πιθανή μια συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως επίσης και με το ΠΑΣΟΚ αναφέροντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ταχθεί υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης.

Πηγή: skai.gr

