Η Ελλάδα έγινε η 35η χώρα που υπέγραψε τις Συμφωνίες 'Αρτεμις. Ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης υπέγραψε τις συμφωνίες κατά τη διάρκεια του πέμπτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος Δρ. Ιωάννης Δαγκλής μίλησαν κατά την τελετή της υπογραφής, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στην ειρηνική, ασφαλή και διαφανή εξερεύνηση του διαστήματος.

Στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν απαραίτητο εταίρο και βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ που υπερασπίζεται τη νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. «Ενωμένοι από τις δημοκρατικές αξίες προωθούμε τους κοινούς στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και όχι μόνο. Οι κοινές αξίες των χωρών μας επεκτείνονται σε προσπάθειες πέρα από την αμυντική συνεργασία και περιλαμβάνουν μια εταιρική σχέση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση των διμερών επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δεσμών. Αυτές οι προσπάθειες διασφαλίζουν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της διμερούς σχέσης και εστιάζει στην προώθηση κοινών προτεραιοτήτων στους τομείς της περιφερειακής συνεργασίας, της άμυνας και της ασφάλειας, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της επιβολής του νόμου και της αντιτρομοκρατίας, των ανθρωπιστικών προκλήσεων, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών, και τους δεσμούς μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Οι Συμφωνίες 'Αρτεμις θεσπίστηκαν το 2020 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επτά άλλες χώρες. Έθεσαν ένα πρακτικό σύνολο αρχών για να καθοδηγήσουν την εξερεύνηση του διαστήματος. Η Ελλάδα προσχωρεί σε άλλα 34 κράτη - Αγκόλα, Αργεντινή, Αυστραλία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κολομβία, Τσεχία, Ισημερινός, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Πολωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρουμανία, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες - επιβεβαιώνοντας τις αρχές των Συμφωνιών για βιώσιμη διαστημική δραστηριότητα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η NASA ηγούνται της προσέγγισης και της εφαρμογής των Συμφωνιών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων.

Διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον

«Βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή εξερεύνησης του διαστήματος. Και το ποιος θα εμπλακεί σε αυτήν την εξερεύνηση του διαστήματος είναι πολύ σημαντικό. Πριν από μισό αιώνα, με το πρόγραμμα Apollo, η NASA έκανε ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα όταν πατήσαμε το πόδι μας στη Σελήνη. Αυτό ήταν το πρόγραμμα Apollo. Και αν θυμάστε, στην ελληνική μυθολογία, ο Απόλλων είχε μια δίδυμη αδερφή. Αυτή είναι η 'Αρτεμις. Και πατέρας τους ήταν ο Δίας. Ήταν ο βασιλιάς των θεών και η 'Αρτεμις ήταν η θεά της Σελήνης. Και επίσης η θεά του κυνηγιού.

Και τώρα επιστρέφουμε στο φεγγάρι μετά από μισό αιώνα, και το κάνουμε, όχι με το πρόγραμμα Apollo, αλλά με το πρόγραμμα Artemis. Και μετά θα οδηγηθούμε σε ένα κυνήγι που πάει πιο μακριά από τη Σελήνη. Πρόκειται για ένα επανδρωμένο ταξίδι στον 'Αρη περίπου μέχρι το 2040. Και η υπογραφή αυτών των συμφωνιών σήμερα συμβολίζει το γεγονός ότι θα πάμε μαζί με την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και την μακροχρόνια φίλη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος Ιωάννης Δαγκλής

«Εδώ, στην περίφημη αίθουσα συνθηκών, συγκεντρωνόμαστε για να γιορτάσουμε ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή διαστημική συνεργασία. Προσωπικά, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι χάρηκα που ανακάλυψα την ύπαρξη του Βενιαμίν Φραγκλίνου εδώ, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον σεβαστό Αμερικανό επιστήμονα, του οποίου ο θρύλος με ενέπνευσε από την παιδική μου ηλικία. Οι Συμφωνίες 'Αρτεμις αποτελούν φάρο συνεργασίας, προσφέροντας έναν οδικό χάρτη για το μέλλον, όπου η ανθρωπότητα ενώνεται στην εξερεύνηση του διαστήματος, προάγοντας την ειρήνη και την πρόοδο. Το πρόγραμμα Artemis, που πήρε το όνομά του από την 'Αρτεμη, όπως ήδη αναφέρατε, την αρχαία ελληνική θεά που συμβολίζει τη Σελήνη, ενσαρκώνει τη συλλογική μας φιλοδοξία να διευρύνουμε τους ορίζοντες της ανθρώπινης εξερεύνησης και γνώσης.

Καθώς ξεκινάμε αυτή την τολμηρή προσπάθεια να επιστρέψουμε αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια και να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανθρώπινη παρουσία, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει την εμπειρία της στη διαστημική επιστήμη και μηχανική. Η ζωντανή κοινότητά μας, με τη βαθιά γνώση της στη διαστημική φυσική, τηλεπισκόπηση, ρομποτική και διαστημικό λογισμικό, περιμένει με ανυπομονησία την ευκαιρία να εμπλουτίσει το πρόγραμμα Artemis.

Συμμετέχοντας στις Συμφωνίες της 'Αρτεμης, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την επιστημονική ανακάλυψη και την τεχνολογική καινοτομία, εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές επιστημόνων και μηχανικών. Η Ελλάδα έχει την τιμή να είναι μέρος αυτής της διεθνούς προσπάθειας και αναμένουμε με ανυπομονησία το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας».

