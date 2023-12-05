Τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και τις κοινές αξίες και θέσεις τους, επαναβεβαίωσαν σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της κ. Σακελλαροπούλου στη Βιέννη. Ο Αυστριακός Πρόεδρος επαίνεσε με θέρμη την οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας, καθώς και την στρατηγική θέση της για τον τομέα της ενέργειας, ενώ κεντρικά θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνομιλιών αποτέλεσαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κλιματική κρίση και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγική θέση στη Μεσόγειο και αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Αυστρίας σε διάφορους τομείς. Οι διμερείς σχέσεις έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά σε πολλούς τομείς και είναι εντατικότερες από ποτέ. Σε πολιτικό επίπεδο, οι δύο κυβερνήσεις μας συνεργάζονται στενά σε διμερές επίπεδο και στην ΕΕ - κυρίως στους τομείς μετανάστευσης και πολιτισμού. Κυρίως όμως οι διμερείς οικονομικές σχέσεις είναι στενότερες από ποτέ και έχουν περαιτέρω προοπτικές», δήλωσε ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι τα κονδύλια του Ταμείου της ΕΕ για την Ανάκαμψη αποτελούν ευκαιρία για επενδύσεις από Αυστριακούς επιχειρηματίες, σε τομείς όπως οι υποδομές και η πράσινη τεχνολογία, οι οποίοι, όπως είπε, σε αυτό το πλαίσιο στηρίζονται ιδιαίτερα.

Ο κ. Φαν ντερ Μπέλεν εξέφρασε ακόμη τη βαθιά εκτίμησή του προς την Ελλάδα, η οποία, όπως τόνισε, «μετά τα εξαιρετικά δύσκολα χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, τη μεταναστευτική κρίση, την πανδημία και παρά τις συνέπειες της πολεμικής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία της». Ανέδειξε ακόμη την «χωρίς αντίστοιχο παράδειγμα» ταχύτητα μείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους έναντι του ΑΕΠ, κάνοντας λόγο για την πιο γρήγορη διαδικασία που γνωρίζει ο ίδιος.

Αναφερόμενος στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ο Αυστριακός Πρόεδρος έκανε λόγο για «σημαντικό εταίρο» σχετικά με την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας και επισήμανε τις προσπάθειες για δημιουργία περιφερειακού ενεργειακού κόμβου LNG, αλλά και την ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, τις οποίες χαρακτήρισε «λύσεις χωρίς εναλλακτική» για το μέλλον. «Το καλοκαίρι είδαμε τι προκαλεί η κλιματική κρίση», τόνισε και αναφέρθηκε στις εικόνες από την Ελλάδα, από τη μία πλευρά με πλημμύρες και από την άλλη με δασικές πυρκαγιές, αλλά και στις πυρκαγιές στην Σλοβενία. «Η κλιματική κρίση είναι πραγματική και είναι εδώ. Συμβαίνει ήδη», είπε χαρακτηριστικά ο «πράσινος» πολιτικός και, ερωτώμενος σχετικά με τη διαφωνία που έχει προκύψει για θέματα κλιματικής πολιτικής μεταξύ Βιέννης και ΕΕ, δήλωσε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά κόμματα: «Η κλιματική κρίση δεν είναι αστείο πρόβλημα, αλλά μακροπρόθεσμα ζήτημα επιβίωσης για την ανθρωπότητα. Η επείγουσα κατάσταση είναι ήδη ορατή».

Ο κ. Φαν ντερ Μπέλεν επανέλαβε ακόμη την πάγια αυστριακή θέση υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. «Είναι πεποίθησή μας ότι τα Δυτικά Βαλκάνια δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραμείνουν η λευκή κηλίδα στον χάρτη της ΕΕ», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά της, έκανε λόγο για «στενή και ειλικρινή φιλία που συνδέει τους λαούς» Ελλάδας και Αυστρίας και αποτελεί τη «στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε πολιτικό οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο». Η Ελλάδα και η Αυστρία συνεργάζονται, ανέφερε, αρμονικά στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, μοιράζονται κοινές αξίες και αρχές και τον σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενη στις περιφερειακές εξελίξεις οι οποίες «επηρεάζουν αρνητικά τις χώρες μας, την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα», η κ. Σακελλαροπούλου επανέλαβε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κλονίζει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα. «Συμφωνούμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά ο αναθεωρητισμός και η παραβίαση κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κρατών» υπογράμμισε και επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στο Κίεβο, επισημαίνοντας και την δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την Ουκρανία, που προσφέρει η Ελλάδα με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταδίκασε εκ νέου με τον πλέον απόλυτο τρόπο «την βάρβαρη και απεχθή τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς, αναγνωρίζοντας «το δικαίωμα και την υποχρέωση του Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του, πάντα σεβόμενο το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο». Χαιρετίζουμε την επιστροφή ομήρων στην πατρίδα τους και ζητούμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, κάτι που ασφαλώς αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνευση, συνέχισε, για να τονίσει ότι είναι ταυτόχρονα σημαντικό να προστατευθεί η ζωή του άμαχου πληθυσμού και να υπάρχουν ανθρωπιστικές εκεχειρίες, προκειμένου να δοθεί στη Λωρίδα της Γάζας η απαραίτητη βοήθεια για την αντιμετώπιση της τρομερής ανθρωπιστικής κατάστασης. Η Ελλάδα, δήλωσε, ως γειτονική χώρα και ως φίλη τόσο του Ισραήλ όσο και των αραβικών χωρών, είναι έτοιμη να συνεισφέρει εποικοδομητικά για την εξεύρεση λύσης.

Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Αυστρίας συντάχθηκε με την κ. Σακελλαροπούλου έναντι των δύο αυτών μεγάλων περιφερειακών κρίσεων. Περιέγραψε ως «όχι πλέον ιμπεριαλιστικό, αλλά αποικιοκρατικό» τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, «ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους» και διαβεβαίωσε για την στήριξη προς το Κίεβο. Προειδοποίησε όμως και για τον κίνδυνο αυτή η στήριξη να μην είναι επαρκής, εάν δεν υπάρχει η αμερικανική βοήθεια και για αυτό, τόνισε, θα πρέπει στην ΕΕ να σκεφτούμε την ανάπτυξη της συνολικής αμυντικής μας ικανότητας. Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» την Χαμάς και κάλεσε την ισραηλινή πλευρά, την παλαιστινιακή, αλλά και τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βιώσιμη ειρηνική λύση στην περιοχή. «Αυτό σίγουρα απαιτεί κάποιες αλλαγές στις θέσεις» όλων, σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Αυστριακό ομόλογό της και για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. «Το κλίμα ηρεμίας που επικρατεί το τελευταίο διάστημα ευνοεί την προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή βάση συνεργασίας στους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος», δήλωσε η Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι οι διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες στην Αθήνα αναμένονται με τον στόχο της περαιτέρω προώθησης αυτών των προσπαθειών. Η Ελλάδα, όπως είπε, επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής - πάντα καθοδηγούμενη από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε ακόμη τον Αυστριακό πρόεδρο για τη στάση της χώρας του στο Κυπριακό και την συνεισφορά της στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε στην προοπτική επανέναρξης των προσπαθειών για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πεπεισμένη ότι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής τους προοπτικής είναι προς το πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό συμφέρον της Ευρώπης και ταυτόχρονα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον τομέα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το Κόσσοβο, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας, ήδη από το 2002 στη Θεσσαλονίκη, της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, τόνισε ωστόσο ταυτόχρονα ότι και οι ενδιαφερόμενες χώρες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στα θέματα κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Η ευρωπαϊκή προοπτική αφορά βεβαίως και το Κόσσοβο», υπογράμμισε. «Η Ελλάδα στηρίζει αυτή την ευρωπαϊκή πορεία, όπως και άλλων χωρών. Δεν αναγνωρίζουμε το Κόσσοβο, παρόλα αυτά όμως έχουμε μια εποικοδομητική γραμμή, την οποία διατηρούμε σε πολιτικό επίπεδο, όπου επιθυμούμε την ευημερία και την ανάπτυξη του Κοσσόβου. Παρακολουθούμε και στηρίζουμε τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, καθώς η θετική κατάληξη αυτών των συνομιλιών θα είναι προς όφελος της ευρωπαϊκής πορείας και των δύο», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, η Πρόεδρος έκανε λόγο για «κοινή πεποίθηση ότι χρειάζονται συλλογικές προσπάθειες προκειμένου να αναστρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες και να προστατεύσουμε τους πολίτες από ακραία φαινόμενα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

