«Η αντιπολίτευση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει! ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατήγγειλαν το νομοσχέδιό μας για τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία των ευάλωτων, υπερψήφισαν όμως 51 άρθρα ο ΣΥΡΙΖΑ και 57 το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σχεδόν το 50% του νομοσχεδίου!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Η αντιπολίτευση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει! ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατήγγειλαν το νομοσχέδιό μας για τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία των ευάλωτων, υπερψήφισαν όμως 51 άρθρα ο ΣΥΡΙΖΑ και 57 το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σχεδόν το 50% του νομοσχεδίου!



Υπερψήφισαν δηλαδή: Το νέο, αυστηρό… December 5, 2023

«Υπερψήφισαν δηλαδή: Το νέο, αυστηρό πλαίσιο διαφάνειας και κυρώσεων για τους servicers σε σχέση με την ενημέρωση των δανειοληπτών. Την επέκταση του συστήματος IRIS στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε και την παροχή δανείων από μη τραπεζικούς οργανισμούς για αύξηση του ανταγωνισμού.

Απορία προκαλεί ότι καταψήφισαν τις βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι οποίες, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζουν σταθερό επιτόκιο 3% στις ρυθμίσεις, επιπλέον κούρεμα έως 28% και υποχρεωτικότητα της ρύθμισης για τους ευάλωτους! Ενώ παράλληλα, καταψήφισαν τις αλλαγές στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος όταν λειτουργήσει θα είναι ένα ακόμη εργαλείο των ευάλωτων δανειοληπτών για να προστατεύσουν την κατοικία τους. Καθώς και την επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» για τη μείωση των «κόκκινων δανείων» στις τράπεζες.

Το πολιτικό μένος τυφλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που από τη μια παριστάνουν τους εισαγγελείς και από την άλλη υπερψηφίζουν τις μισές ρυθμίσεις των νομοσχεδίων που καταγγέλλουν! Ενώ την ίδια στιγμή καταψηφίζουν μια σειρά από πολύ χρήσιμες για τους ευάλωτους ρυθμίσεις, όπως είναι η ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Για άλλη μια φορά αποδεικνύονται πολιτικοί χορηγοί της κυβέρνησης!» καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.