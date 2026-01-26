Ρούτε: Απαιτείται ευελιξία ως προς τη χρήση του δανείου των €90 δισ. προς την Ουκρανία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιδείξουν ευελιξία ως προς το πώς η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ για την αγορά όπλων και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιβάλει το «αγόρασε ευρωπαϊκά» με κάθε κόστος.

«Θα σας προέτρεπα σθεναρά να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει ευελιξία ως προς το πώς μπορούν να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια και να μην προβείτε σε υπερβολικούς περιορισμούς με ρήτρες “Buy EU”», δήλωσε ο επικεφαλής της συμμαχίας μιλώνατας σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ευρώπη τώρα χτίζει την αμυντική της βιομηχανία και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή, να παρέχει ούτε κατά διάνοια αρκετά από αυτά που χρειάζεται η Ουκρανία προκειμένου να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει αύριο», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.



Πηγή: skai.gr

