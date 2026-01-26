Η Δίκη στον ΣΚΑΪ: Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID, και στη 01.45 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Τρεις στην τελική ευθεία για την κορυφή. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer:

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών Σωτήρη Βοργιά.

Θέμα: Γιατί επιδιώκουν την τοξικότητα στη διαιτησία; Απαντά ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Έρευνα: Οι νέες καταγγελίες για τις εκλογές των Ποδοσφαιρικών Ενώσεων. Στο studio, ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

Αποκάλυψη: Πρόεδρος ομάδας εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.45 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

