Οι σοροί των νεκρών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και έχουν κληθεί οι συγγενείς τους για ταυτοποίηση.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώνεται η έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο 4 εργαζόμενων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μιας γυναίκας.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες - Τι εξετάζεται

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Ο ήχος της έκρηξης

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε το trikalazoom.site, ο θόρυβος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση έως και 8 χιλιομέτρων, υπογραμμίζοντας την ένταση και το μέγεθος της καταστροφής.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ Τρικάλων έχουν μεταβεί επίσης ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες συνθήκες. Αρχικά, ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πέσει μέρος της σκεπής και να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς, η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που ακούστηκε στα γύρω χωριά αλλά και στα Τρίκαλα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στον χώρο.

Την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς 13 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου. Οι περισσότεροι πρόλαβαν και βγήκαν έξω αλλά 5 εργαζόμενες δεν τα κατάφεραν.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» για την τραγωδία

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

