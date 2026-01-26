H νέα κινεζική πρεσβεία και η σχέση Λονδίνου – Πεκίνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Κίνα, παρά τις ανησυχίες για θέματα ασφάλειας.

Υπάρχουν επίμονες κατηγορίες εναντίον της Κίνας για κατασκοπεία, παρέμβαση στην πολιτική και επιρροή σε κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση και η οικονομία στην Βρετανία.

Παρόλο που μερικές υποθέσεις διερευνώνται ακόμα, κάποιες έχουν αποδειχθεί αληθινές, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια της χώρας.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί στενότερη σχέση με την ασιατική υπερδύναμη όμως οι επικριτές της βλέπουν ότι βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια θυσιάζοντας την ασφάλεια της χώρας.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Κατασκοπεία, προσπάθεια παρέμβασης στην πολιτική σκηνή του τόπου και επιρροή σημαντικών τομέων από την εκπαίδευση μέχρι την οικονομία. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κίνα έχει κατηγορηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο για όλα τα παραπάνω. Υποθέσεις που διερευνώνται ακόμα αλλά και άλλες που αποδείχθηκαν αληθινές.

Πηγή: Deutsche Welle

Όμως, η σύγχρονη διπλωματία και οι οικονομικές προκλήσεις του σήμερα επιζητούν λεπτούς χειρισμούς. Η κυβέρνηση των Εργατικών που κρατά τα ηνία της χώρας, δεν έκρυψε ποτέ πως θέλει να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με το Πεκίνο, με στόχο βέβαια να ισχυροποιήσει τη δική της θέση.Έτσι, ερχόμαστε στην επικείμενη επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Ο ίδιος θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που θα επισκεφτεί την κινεζική πρωτεύουσα μετά από μία περίοδο «παγώματος» 8 ετών.Σφοδρές αντιδράσεις για το πράσινο φως της μέγα-κινεζικής πρεσβείας στο ΛονδίνοΠολλοί υποστηρίζουν ότι η αρχή αναθέρμανσης των σχέσεων έγινε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την αμφιλεγόμενη έγκριση της μεγαλύτερης κινεζικής πρεσβείας στην Ευρώπη , έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων, μία ανάσα από το οικονομικό κέντρο του Λονδίνου, το Σίτι.Αναλυτές, παράλληλα, σχολιάζουν ότι πιθανή απόρριψη των κινεζικών πλάνων θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι επικριτές δεν πείθονται από τα παραπάνω.Η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του Συντηρητικού Κόμματος, Πρίτι Πατέλ, δήλωσε σε αυστηρό τόνο ότι ο Στάρμερ «έχει παραδοθεί στη Κίνα και στο σχέδιό της για ένα μεγάλο κέντρο κατασκοπείας στην καρδιά της πρωτεύουσάς μας (…) για κάποια ψίχουλα επένδυσης».Επιφυλακτικότητα δεν έχουν μόνο πολιτικά πρόσωπα αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που θεωρούν ότι «θυσιάζεται» η ασφάλειά τους. Είναι αλήθεια ότι η νέα κινεζική πρεσβεία στο Royal Mint Court εξαιτίας της τοποθεσίας της βρίσκεται πάνω και κοντά από οπτικές ίνες που κουβαλούν τεράστιες ποσότητες ευαίσθητων δεδομένων.Αρκετοί λοιπόν είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Κίνα θα τις χρησιμοποιήσει για να διεισδύσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ άλλων.Διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση – επιφυλακτικότητα από τις υπηρεσίες ασφαλείαςΗ Κίνα επιθυμούσε το συγκεκριμένο σημείο από το 2018, προσφέροντας για τη διάθεσή του 255 εκατομμύρια λίρες. Τα πλάνα είχαν αρχικά απορριφθεί από τον δήμο του Tower Hamlets, το 2022 όμως η χώρα υπέβαλε εκ νέου αίτηση το 2024 και την υπόθεση ανέλαβε η κυβέρνηση.Ο υφυπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις δήλωσε ικανοποιημένος ότι «τυχόν κίνδυνοι διαχειρίζονται καταλλήλως», ενώ υποστήριξε το πλάνο τονίζοντας ότι θα μειώσει τις διπλωματικές εγκαταστάσεις της Κίνας από εφτά σε μία.Σε κοινή επιστολή τους προς το υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών MI5 και αρχηγείο επικοινωνιών της κυβέρνησης (GCHQ) τόνισαν ότι «δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε πλήρως κάθε πιθανό κίνδυνο» προσθέτοντας όμως ότι έχει δημιουργηθεί ένα «ανάλογο» πακέτο μέτρων εθνικής ασφάλειας για την τοποθεσία.Οι όροι για την έγκριση του σχεδιασμού της μέγα-κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο συμπεριλαμβάνουν την έναρξη των εργασιών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια αλλά και τη σύσταση μιας διευθύνουσας ομάδας τοπικών φορέων που θα διαχειρίζεται τις διαμαρτυρίες εκτός του χώρου.Την ίδια ώρα, η Βρετανία περιμένει την έγκριση της Κίνας για την ανακαίνιση της πρεσβείας της στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τους Financial Times σήμερα, γνώστες του ζητήματος αναφέρουν ότι η Κίνα θα επιλύσει όλα τα θέματα των πολεοδομικών αδειών μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες που χρειάζονται για τη δική τους πρεσβεία στο Λονδίνο.

