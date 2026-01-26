Όλοι Μαζί Μπορούμε: 18η δενδροφύτευση στη Χίο

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη!

Η 18η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στη Χίο.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και το 2026, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση. Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο και το Δασαρχείο Χίου.

Σημείο συνάντησης: στην είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!



Πηγή: skai.gr

