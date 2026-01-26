Συρία: Η Ρωσία αποσύρεται από το Καμισλί - Πιο εκτεθειμένοι οι Κούρδοι

Η Ρωσία αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από το αεροδρόμιο της Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, επιχειρώντας να τερματίσει τη στρατιωτική της παρουσία σε μια περιοχή όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού προσπαθεί να καταλάβει τον έλεγχο από τις κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Reuters.

Η Μόσχα διατηρεί παρουσία στο αεροδρόμιο της Καμισλί από το 2019, ωστόσο πρόκειται για περιορισμένη ανάπτυξη δυνάμεων σε σύγκριση με τις δύο βασικές ρωσικές βάσεις στη δυτική Συρία, την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ και τη ναυτική εγκατάσταση στη Μεσόγειο, τις οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ρωσία αναμένεται να διατηρήσει.

Russia is withdrawing its forces from Syria, evacuating aircraft and military equipment.



The video shows a base at Qamishli Airport — one of three Russian sites in the area, located about 6 km from the Turkish border. pic.twitter.com/tbhTzeFnpj — KyivPost (@KyivPost) January 26, 2026

Κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα κατέλαβαν αυτόν τον μήνα εκτεταμένες περιοχές στη βόρεια και ανατολική Συρία, αποσπώντας εδάφη από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δαμασκού να επιβάλει την κυριαρχία της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η σταδιακή αποχώρηση της Ρωσίας από το αεροδρόμιο της Καμισλί αποδυναμώνει περαιτέρω τη θέση των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, καθώς αίρει έναν άτυπο μηχανισμό ισορροπίας που, χωρίς να αποτελεί εγγύηση ασφάλειας, περιόριζε το περιθώριο στρατιωτικών κινήσεων φιλοτουρκικών δυνάμεων και ενίσχυε το διαπραγματευτικό βάρος της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης. Με την απουσία της Μόσχας από την περιοχή, οι Κούρδοι βρίσκονται πλέον περισσότερο εκτεθειμένοι στις πιέσεις της Δαμασκού και στις ευρύτερες περιφερειακές ανακατατάξεις, σε ένα περιβάλλον όπου ούτε η Ρωσία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να αναλάβουν πλέον ρόλο εγγυητή της αυτοδιοίκησής τους.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών παρατάθηκε το Σάββατο για ακόμη 15 ημέρες. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν σταδιακή αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Καμισλί την περασμένη εβδομάδα, με μέρος τους να μεταφέρεται στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, στη δυτική Συρία, και άλλες μονάδες να επιστρέφουν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με συριακή πηγή ασφαλείας στη δυτική ακτή της χώρας, ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και βαρύς οπλισμός μεταφέρθηκαν από την Καμισλί στη Χμεϊμίμ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η ρωσική εφημερίδα Kommersant μετέδωσε πάντως την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη ανώνυμη συριακή πηγή, ότι η κυβέρνηση της Συρίας ενδέχεται να ζητήσει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Καμισλί μόλις εκδιωχθούν οι κουρδικές δυνάμεις, καθώς «δεν θα υπάρχει πλέον λόγος παρουσίας τους εκεί».

Δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι τη Δευτέρα ρωσικές σημαίες εξακολουθούσαν να κυματίζουν στο αεροδρόμιο της Καμισλί, ενώ δύο αεροσκάφη με ρωσικά διακριτικά βρίσκονταν σταθμευμένα στον διάδρομο.

Η Ρωσία, στενός σύμμαχος του έκπτωτου προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, έχει αναπτύξει σχέσεις με τον αλ-Σαράα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον τελευταίο πριν από περίπου 14 μήνες. Ο Σύρος πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει πέρυσι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Δαμασκός θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν με τη Μόσχα, ένδειξη ότι οι δύο βασικές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία παραμένουν ασφαλείς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.