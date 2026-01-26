Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ρεπουμπλικάνοι απαιτούν έρευνα για τον πυροβολισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» της κυβέρνησής του, Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο βετεράνος αξιωματούχος μετανάστευσης Τομ Χόμαν είναι υπεύθυνος για τα σύνορα της χώρας από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο Χόμαν θεωρείται «σκληρός αλλά δίκαιος» και θα μιλάει απευθείας με τον Τραμπ, σύμφωνα με όσα γράφει ο Αμερικάνος πρόεδρος στο truth social.

«Δεν έχει ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα, αλλά γνωρίζει και συμπαθεί πολλούς από τους ανθρώπους εκεί», προσθέτει ο Τραμπ.

Συνεχίζει λέγοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μεγάλη έρευνα», σχετικά με μια «τεράστια απάτη 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων» στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η οποία, όπως λέει, έχει λάβει χώρα στη Μινεσότα.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι αυτή η απάτη είναι «εν μέρει υπεύθυνη» για τις «βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες» στους δρόμους.

Πίεση από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του να ξεκινήσει πλήρη έρευνα για το περιστατικό, αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC Verify ανέλυσε πολλά βίντεο που δείχνουν τις στιγμές ακριβώς πριν από την επίθεση της ICE.

Τα βίντεο δείχνουν τον Πρέτι να βιντεοσκοπεί πράκτορες της ICE με το κινητό του τηλέφωνο. Δεν κρατάει ορατά όπλο στα χέρια του. Τον ρίχνουν στο έδαφος και ένας πράκτορας φαίνεται να αφαιρεί κάτι από τη μέση του και στη συνέχεια να απομακρύνεται κρατώντας κάτι που μοιάζει με πιστόλι.

Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά, ένας πράκτορας πυροβολεί τον Πρέτι

Οι κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν δώσει αντικρουόμενες εκδοχές για τον πυροβολισμό - η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem, είπε ότι ο Πρέτι συμμετείχε στη διαδήλωση «με όπλα» προκειμένου να «σταματήσει μια επιχείρηση επιβολής του νόμου».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι αυτό είναι «ανοησία» και προέτρεψε την ομοσπονδιακή ηγεσία να σταματήσει να «συκοφαντεί» τον Pretti

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα» και υπονόησε ότι ενδέχεται να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από την πόλη, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα για αυτό.

