«Μου είπαν να διαφημίσω…» - Η viral ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Καλάβρυτα 

Μία χιουμοριστική ανάρτηση, ακολουθώντας το viral trend «μου είπαν να διαφημίσω…», έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες εμφανίστηκε ξαφνικά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για σκι, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, λέγοντας με το χαρακτηριστικό deadpan ύφος: «Μου ζήτησαν να διαφημίσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας… Αυτό είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σχολίασε: «Τερματίσαμε το trend!», ενώ σε λιγότερο από μία ώρα η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει πάνω από χίλια likes και δεκάδες σχόλια.

Πηγή: skai.gr

