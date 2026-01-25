«Μου είπαν να διαφημίσω…» - Η viral ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Καλάβρυτα 

Μία χιουμοριστική ανάρτηση, ακολουθώντας το viral trend «μου είπαν να διαφημίσω…», έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες εμφανίστηκε ξαφνικά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για σκι, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες.
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, λέγοντας με το χαρακτηριστικό deadpan ύφος: «Μου ζήτησαν να διαφημίσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας… Αυτό είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας».
Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σχολίασε: «Τερματίσαμε το trend!», ενώ σε λιγότερο από μία ώρα η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει πάνω από χίλια likes και δεκάδες σχόλια.
