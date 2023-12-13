Χαρίτσης: Η Νέα Αριστερά θα δώσει τη μάχη για κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν τη μετάβαση των οικονομιών σε ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα», σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την απόφαση της COP28.

Σε ανάρτηση του στο «Χ» ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, αναφέρει ότι «από σήμερα ‘Το τέλος των ορυκτών καυσίμων' είναι ένας διεθνώς, καθολικά αποδεκτός στόχος.

Η ιστορική διακήρυξη της #COP28 είναι μεν προϊόν συμβιβασμού, αλλά μας καλεί σε δράση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν την μετάβαση των οικονομιών σε ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα».

Ο κ. Χαρίτσης τονίζει ότι «το στοίχημα πλέον είναι η πράσινη μετάβαση να γίνει προς όφελος της κοινωνίας και όχι της κερδοφορίας των λίγων» και σημειώνει πως η Νέα Αριστερά «θα δώσει τη μάχη για κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη», «για να είναι η χώρα μας στην πρώτη γραμμή του νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

