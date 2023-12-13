Νοτοπούλου: Μνημείο κοινωνικής αδικίας ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δεν απαντά στα μεγάλα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, στην ακρίβεια, την απομείωση των εισοδημάτων, το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεν αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια και τον Πολιτισμό, τόνισε η ειδική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου. Ενώ προχωράτε σε φοροαφαίμαξη χωρίς ανταπόδοση, «δεν φροντίζετε ούτε καν την στοιχειώδη» είπε η κ. Νοτοπούλου και συνέχισε: «Δεν φροντίζετε τα νοσοκομεία, την υγεία, την παιδεία, ούτε την σχολική στέγη. Αντί να φτιάξετε τα σχολεία για τα παιδιά του κόσμου, και να φέρετε εκπαιδευτικούς, κλείνετε και αυτά που λειτουργούν ομαλά για...λόγους υγείας, όπως ανερυθρίαστα και προκλητικά μας είπε προχθές η Μαρία Αντουανέτα της κυβέρνησης σας, στην ερώτηση μου για τις συγχωνεύσεις σχολείων στην Θεσσαλονίκη, στις οποίες αντιδρά σύσσωμη η τοπική κοινωνία» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη σε νέους που δεν απασχολούνται ούτε εκπαιδεύονται για να μπούνε στην αγορά εργασίας» την ώρα που η κυβέρνηση κόβει τις δαπάνες για τον ΟΑΕΔ και την εκπαίδευση. Όσο για την έμφυλη ισότητα στην εργασία, είπε ότι είναι «πραγματικά ντροπή, να έχουμε το μεγαλύτερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κλείνοντας, η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι η πρώτη φύση της κυβέρνησης είναι η πολιτική απάτη, η δεύτερη φύση της είναι η αδικία και ότι «όλοι θυμούνται τις πρόσφατες εξαγγελίες σας στις εκλογές, για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος» [..] αλλά εσείς «φέρατε άδικο φορολογικό, που τσακίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοααπασχολούμενος και τους μικρομεσαίους, φέρατε άδικο ασφαλιστικό και άδικο εργασιακό πλαίσιο, που συμπιέζει τους μισθούς και βάζει βόμβα στα ασφαλιστικά, και τώρα φέρνετε άδικο προϋπολογισμό του 2024, που είναι μνημείο κοινωνικής αδικίας γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε, ανοίγοντας δρόμο σε μία προοδευτική διέξοδο».

Πηγή: skai.gr

