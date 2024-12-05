Απολογισμός με κέρδη και προετοιμασία για νέα σύγκρουση

Tης Δώρας Αντωνίου

Το αίσθημα ανακούφισης στα επιτελεία τόσο του πρωθυπουργού όσο και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν διάχυτο μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης των κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη.

Από μόνο του αυτό λέει πολλά για τις χαμηλές προσδοκίες που υπήρχαν και την ανησυχία ότι θα μπορούσαν όλα να πάνε στραβά.

Η διάρκεια της συνάντησης, σχεδόν μιάμιση ώρα, ήταν η πρώτη ένδειξη που είχαν οι συνεργάτες τους ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή γίνεται ουσιαστική συζήτηση.

Και όταν οι πόρτες άνοιξαν, αυτό επιβεβαιώθηκε. Τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Ανδρουλάκης είχαν πολλά να πουν για όσα προηγήθηκαν. Κεντρική διαπίστωση, η αναγνώριση ότι διαμορφώθηκε το πλαίσιο για ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, που θα πρέπει να μας προδιαθέτει για μικρότερη δραματοποίηση γύρω από μελλοντικές συναντήσεις τους.

Τόσο για τον πρωθυπουργό όσο και για τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αυτή η κανονικότητα. Είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους το να συναντιούνται και να συνομιλούν. Για όσα χρειάζεται να αναζητηθούν συναινέσεις, για όσα μπορούν να συμφωνήσουν, ώστε η υλοποίησή τους να γίνει με καλύτερους πολιτικά όρους, ακόμα και για όσα διαφωνούν, να γίνεται αναλυτική ανταλλαγή επιχειρημάτων, που βοηθάει στην κατανόηση της άλλης πλευράς.

Ταυτόχρονα, και για τους δύο προκύπτουν απτά πολιτικά οφέλη από τη χθεσινή καλή εικόνα που μετέδωσε η συνάντησή τους. Ο πρωθυπουργός σταθερά επιδιώκει την αναζήτηση συναινέσεων, καθώς ο ίδιος και το επιτελείο του θεωρούν ότι αυτό ενισχύει το προφίλ του μετριοπαθούς πολιτικού που συνειδητά επιθυμεί να εκπέμπει. Στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι η χθεσινή συνάντηση έδειξε ότι μπορεί να σηκώσει το ειδικό βάρος που προϋποθέτει ο ρόλος του ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μπορεί να είναι συναινετικός εκεί που χρειάζεται, χωρίς να υποχωρεί από τον αντιπολιτευτικό ρόλο του στις πολιτικές της κυβέρνησης με τις οποίες διαφωνεί.

Η χθεσινή συνάντηση αναδεικνύει επίσης το κυρίαρχο αντιπολιτευτικό δίπολο στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ με όρους επικοινωνιακούς αλλά και πολιτικής ουσίας είναι σημαντικό και για τους δύο να έχουν απέναντί τους έναν συγκεκριμένο πολιτικό αντίπαλο και να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους με βάση αυτό το δεδομένο.

Από το επιτελείο του πρωθυπουργού αναγνωρίζουν ότι αυτό ήταν κάτι που έλειπε εδώ και αρκετό καιρό και σίγουρα από τις εθνικές εκλογές του 2023 και μετά. Οπως αφήνεται να εννοηθεί, ούτε ο Στέφανος Κασσελάκης ούτε ο Νίκος Παππάς, με τον οποίο ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να «συνομιλήσει» πολιτικά, κατάφεραν να σταθούν με αξιώσεις ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η χθεσινή συνάντηση άφησε πολύ καλύτερες εντυπώσεις για τον κ. Ανδρουλάκη.

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη συγκρατούν ως θετικό ότι οι προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ακούστηκαν με προσοχή, ότι διαμορφώθηκε ένα πεδίο συμφωνίας σε ορισμένες από αυτές, αλλά και ότι φάνηκε να εκτιμάται η γνώση που έδειξε ότι διαθέτει στα μεγάλα θέματα, όπως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Βεβαίως, σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Η συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά και τον κατώτατο μισθό στρώνει το χαλί για σκληρή αντιπαράθεση, η οποία προεξοφλείται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.