Το ΚΚΕ ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό

Τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1-15, του νομοσχεδίου που ενσωματώνει την Οδηγία για τον κατώτατο μισθό, ζητά σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με πρώτο υπογράφοντα τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Τα άρθρα 1-15 του νομοσχεδίου αφορούν στην «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ» και την «Αναπροσαρμογή μισθών προσωπικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τον καθορισμό κατώτατου μισθού για τα έτη 2025, 2026 και 2027».
