Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραγωγική η συζήτηση Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη» - Πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κράτησε μία ώρα και 15 λεπτά και σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν μια παραγωγική συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συζητήθηκε όλη η «βεντάλια» των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, το δημογραφικό, θέματα εξωτερικής πολιτικής (Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία, εξελίξεις στη Μ. Ανατολή) και ζητήματα κράτους δικαίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος του δημογραφικού με εκπροσώπηση των κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πρόταση την οποία ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με παράγοντες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βλέπει θετικά.

«Είναι για εμάς το κορυφαίο εθνικό και κοινωνικό ζήτημα με οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις, που απαιτεί συνεκτική εθνική στρατηγική μακράς πνοής», επισημαίνουν πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιπλέον, έθεσε εκ νέου την ανάγκη σύστασης Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή ως προς τα θέματα της ακρίβειας.

Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης κι ειδικότερα να ρυθμιστεί ότι οι δικαστές που θα αφυπηρετούν να μην αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα παρά μόνο αφού περάσουν τρία χρόνια.

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης στο σημείο αυτό επέμεινε στην άμεση συμμόρφωση της ΕΥΠ με τη δικαστική απόφαση του ΣτΕ για ενημέρωσή του, αναφέρουν οι ίδιες πληγές.

Ακόμη καταγράφηκε η διαφωνία των δύο ανδρών ως προς τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, την golden visa και την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει σχετικές τροπολογίες.

Ασφαλείς πληροφορίες, από την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρουν ότι για τυχόν αλλαγές στον εκλογικό νόμο ο πρωθυπουργός δεν έδειξε προθυμία, ενώ δεν εθίγη το θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.