Τη στήριξη των οικογενειών για την απόκτηση στέγης μέσω χαμηλότοκων δανείων, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς.

Η κ. Λαγκάρντ μίλησε σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απάντησε σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις ευρωβουλευτών. Μέλος της Επιτροπής είναι ο κ. Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς επισήμανε, επίσης, ότι η ΕΚΤ πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών «με φθηνό χρήμα και μείωση των επιτοκίων», ώστε «νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναπνεύσουν οικονομικά».

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Αυτιάς τόνισε, μεταξύ άλλων, στην κ. Λαγκάρντ «την ανάγκη να στηριχθεί η νεανική επιχειρηματικότητα με χαμηλότοκα δάνεια και άμεσα μέτρα στήριξης» και «κατέστησε σαφές ότι επείγει η μείωση των επιτοκίων, καθώς η απόκλιση μεταξύ δανεισμού και καταθέσεων είναι τεράστια και ως εκ τούτου η ρύθμισή της είναι επιτακτική».

Η κ. Λαγκάρντ, απαντώντας στον Γ. Αυτιά, «παραδέχθηκε το πρόβλημα, όπως ακριβώς το έθεσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής», και τόνισε ότι «η πορεία των επιτοκίων θα είναι καθοδική».

Δείτε το βίντεο με την ερώτηση του κ. Αυτιά και την απάντηση της κ. Λαγκάρντ:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.