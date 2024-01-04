Παράδοση – παραλαβή υπ. Εργασίας – Δόμνα Μιχαηλίδου: «Ξαναγυρνώ εδώ, παραλαμβάνοντας από έναν πολύ γρήγορο και ικανό υπουργό»

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τον Άδωνι Γεωργιάδη στη νέα υπουργό κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τον χθεσινό μίνι ανασχηματισμό – έκπληξη.

Ο απερχόμενος υπουργός έδωσε το σήμα «έναρξης» του ανασχηματισμού με την πρώτη «παράδοση – παραλαβή» της ημέρας και φρόντισε να ενημερώσει τη νέα υπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου για τις εκκρεμότητες και την «ατζέντα» του Υπουργείου.

Τη νέα υπουργό Εργασίας καλωσόρισε καλωσόρισε ο κ. Αδωνις Γεωργιαδης, αφού αναφέρθηκε στο έργο που επιτεύχθηκε το προηγούμενο εξάμηνο και ευχήθηκε καλή αρχή στην κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. «Ξαναγυρνώ εδώ με την καλύτερη ομάδα, παραλαμβάνοντας από έναν πολύ γρήγορο και ικανό υπουργό, σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, η οποία δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για για την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η νέα υπουργός Εργασίας επισήμανε πως είναι χαρά της που επιστρέφει σε ένα υπουργείο που αγαπά πολύ, αν και τόνισε πως αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Να σημειωθεί πως φίλοι και παλιοί συνεργάτες υποδέχτηκαν την κ. Μιχαηλίδου στο γνώριμο περιβάλλον του υπουργείου Εργασίας, στο οποία είχε διατελέσει Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2019.

Τριετίες, συντάξεις και αυξήσεις μισθών στον απολογισμό του υπ. Εργασίας

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας που παρέμεναν σε αναστολή από τον Φεβρουάριο του 2012 αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, κατά τους προηγούμενους έξι μήνες, σύμφωνα με τον απολογισμό του έργου επί θητείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον απολογισμό που δημοσίευσε το υπουργείο λίγη ώρα πριν την καθιερωμένη παράδοση – παραλαβή, το απόγευμα της Πέμπτης 4/1, η ρύθμιση αυτή υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει άμεσα 100.000 εργαζόμενους που θα δουν αύξηση στους μισθούς τους εντός του 2024.

Παράλληλα, το απερχόμενο υπουργικό επιτελείο στέκεται και στον τομέα της ασφάλισης, με σημαντικότερο σημείο τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων από τις 35.000 στις 24.000 (-30%). Μάλιστα, προσθέτει πως ταυτόχρονα μειώθηκαν σε αριθμό και οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις από 65.000 τον Ιούλιο του 2023 στις σημερινές 30.000 (-55%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στο επίκεντρο των έξι προηγούμενων μηνών ήταν το ασφαλιστικό και το εργασιακό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα:

«Με το πρώτο εργασιακό μας νομοσχέδιο (N. 5053/2023), δημιουργήσαμε ένα πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη».

«Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ν. 5078/2023) που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, δώσαμε λύση σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα».

«Τέλος, στόχος μας στο Ταμείο Ανάκαμψης για το 2023 στο μεσοπρόθεσμο ήταν 303.800.000. Εκταμιεύτηκαν πληρωμές 299.329.568 ευρώ, δηλαδή φτάσαμε στο 98,5%. Επίσης, ήδη έχουν υπογραφεί εντός του 2023 και θα εκταμιευτούν τις πρώτες ημέρες του 2024, ακόμα 14,5 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας είναι μέσα στα πέντε πρώτα υπουργεία τόσο σε ποσοστό απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και σε απόλυτα ποσά. Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των Ελλήνων πολιτών προχωρώντας επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας από το ασφαλιστικό σύστημα.»

