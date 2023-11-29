Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην τελετή αποφοίτησης της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, κατά την οποία έλαβαν τα αποφοιτήριά τους 39 άνθρωποι οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα του Οργανισμού, αρχικά για την απεξάρτηση και στη συνέχεια για την επανένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση τον πρώτο λόγο είχαν ο Υπεύθυνος Κοινωνικής Επανένταξης Αλέξανδρος Ψαριανός και δύο απόφοιτοι, που συγκίνησαν μιλώντας για την προσπάθειά τους.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Θανάσης Θεοχάρης. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:

«Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ, κυρίες και κύριοι,

Είχα ετοιμάσει ένα σχέδιο χαιρετισμού, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο για το οποίο ενδιαφέρεστε είναι να ακούσετε άλλη μία γραμμένη ομιλία, οπότε επιτρέψτε μου να μιλήσω από καρδιάς.

Θυμάμαι, πριν από κάποια χρόνια, ένα βράδυ Χριστουγέννων, είχα βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Βάθη, μιλώντας με ορισμένους συμπολίτες μας οι οποίοι πάλευαν με τους δαίμονες των εξαρτήσεων.

Κάποιοι είχαν κάνει βήματα προόδου, σημαντικά, κάποιοι είχαν ξανακυλήσει, κάποιοι ακόμα δεν είχαν βρει τη δύναμη να κάνουν αυτό το οποίο κάνατε εσείς. Αυτή η εμπειρία είναι ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου, γι' αυτό και αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη χαρά και συγκίνηση -και θέλω να με πιστέψετε ότι τα λόγια μου αυτά είναι απολύτως ειλικρινή- που είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό στάδιο της ζωής σας: στην αποφοίτηση, την τυπική αλλά και πολύ ουσιαστική, από το πρόγραμμα της κοινωνικής επανένταξης.

Μία στιγμή η οποία σηματοδοτεί δύο πράγματα: πρώτον, το μεγάλο θάρρος το οποίο δείξατε να ξαναπάρετε τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας, να πολεμήσετε τους δαίμονές σας, να παλέψετε με τα φαντάσματα τα οποία σας καταδίωκαν, για να είστε σήμερα στο σημείο αυτό να μπορείτε να ξαναδείτε τη ζωή με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το δεύτερο, ειπώθηκε από κάποιον από τους ομιλητές, είναι η ελευθερία. H ελεύθερη βούληση του καθενός τελικά να μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τους όρους με τους οποίους θα ζήσει. Με τη στήριξη πάντα μιας Πολιτείας, της οποίας το μέτρο της κοινωνικής ευαισθησίας είναι τελικά η φροντίδα γι' αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Γι' αυτό και θέλω να πω ξεχωριστά συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, με τους οποίους -όπως καλά γνωρίζετε- αποκτάτε μία σχέση τόσο στενή ώστε, όπως ειπώθηκε, να τους βλέπετε ως ήρωες. Είναι οι ήρωές σας, με την έννοια ότι είναι αυτοί στους οποίους βρήκατε ένα σημείο αναφοράς, ένα ασφαλές λιμάνι, στους οποίους εμπιστευτήκατε τους πιο ενδόμυχους φόβους σας, τις μεγαλύτερες φοβίες σας. Λύσατε αυτούς τους γρίφους οι οποίοι φαίνονταν άλυτοι και οι οποίοι μπορεί να ήταν η γενεσιουργός αιτία που σας οδήγησε στο δρόμο των εξαρτήσεων. Για όλα αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος.

Η δική μας η δουλειά, κ. Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ, είναι όχι μόνο να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτά τα προγράμματα, ενοποιώντας -όπως ειπώθηκε- όλα τα προγράμματα καταπολέμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε έναν φορέα. Διατηρώντας την αυτονομία τους και τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι επιθυμητές και αναγνωρισμένες και από την επιστημονική κοινότητα, αλλά υπό έναν ενιαίο συντονισμό, ώστε όποιος συμπολίτης μας έχει τη δύναμη κι αισθάνεται την ανάγκη να κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να γνωρίζει ότι έχει την Πολιτεία κοντά του.

Το επόμενο βήμα για εμάς είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω σε προγράμματα που μπορεί να δρομολογήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τα οποία θα σας δώσουν την ευκαιρία ακριβώς να κάνετε αυτό το επόμενο βήμα. Διότι μια σταθερή επαγγελματική διαδρομή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχετε κάνει.

Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο κάνουμε όλες και όλοι εδώ, γι' αυτό και το βήμα ανήκει σε εσάς πρωτίστως: να σπάσουμε το στίγμα, τις προκαταλήψεις, και να εξηγήσουμε και στους πιο καχύποπτους συμπολίτες μας ότι ο καθένας δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να το θέλει.

Και να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πέρασαν στην κυριολεξία μέσα από μια κόλαση, την οποία εμείς δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε, και βγήκαν όρθιοι, ζωντανοί. Και να αντιληφθούν αυτό το οποίο είπε η Βάσω -αν θυμάμαι καλά- στο βίντεο ότι «ναι, η ζωή είναι πολύ ωραία». Είναι πολύ ωραία για να χάνεται σε έναν κυκεώνα εξαρτήσεων, παραισθήσεων, μιας εικονικής πραγματικότητας που τελικά οδηγεί στο αδιέξοδο αν όχι σε κάτι πολύ χειρότερο.

Και βέβαια, όπως ειπώθηκε, δεν ξέρουμε ποτέ τι επιφυλάσσει η ζωή και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξω τα λόγια τα οποία ακούστηκαν. Είστε πια πολύ πιο έμπειροι και ευαίσθητοι, ώστε να μπορείτε να διαγνώσετε τους κινδύνους από μια ενδεχόμενη υποτροπή και να αναζητήσετε βοήθεια και στήριξη αν το χρειαστείτε. Μη διστάσετε να το κάνετε, έχετε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτρέψετε στους εαυτούς σας να γυρίσετε από εκεί που ξεφύγατε με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Θέλω λοιπόν και πάλι, από καρδιάς, να σας συγχαρώ εσάς, τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους που σας στήριξαν, που στάθηκαν δίπλα σας, αυτούς που δεν σας ξέχασαν, αυτούς που δεν σας εγκατέλειψαν, αυτούς που πίστεψαν τελικά σε εσάς.

Πάνω απ’ όλα όμως, εσείς πιστέψατε στους εαυτούς σας. Δική σας είναι η επιτυχία. Μοναχική ήταν τελικά αυτή η διαδρομή, το ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα από εμένα.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχηθώ από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Και μην διστάσετε παρακαλώ -μια παράκληση έχω μόνο, όπως το παράδειγμα το οποίο ακούσαμε πριν από τον Κώστα- μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και με άλλους που σας έχουν ανάγκη, δείξτε τους ότι υπάρχει δρόμος. Δεν είναι αδιέξοδος ο λαβύρινθος των εξαρτήσεων κάθε μορφής. Δεν είναι αδιέξοδος.

Και όταν μιλάμε για εξαρτήσεις βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για την μάστιγα των ναρκωτικών. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα καινούργιο φάσμα εξαρτήσεων που απαιτούν νέα επιστημονική προσέγγιση και που θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να είμαστε όσο το δυνατόν μπροστά από τις εξελίξεις.

Από καρδιάς καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Να είστε καλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.