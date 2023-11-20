Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε έντονη κρίση» - Κάλεσμα ενότητας σε όλα τα μέλη της ΚΟ

Έχουμε πάρει όλοι ενιαία εντολή να εκπροσωπήσουμε στη Βουλή ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα, και αυτό πρέπει να κάνουμε, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Εφόσον υπάρχει η υποχρέωση ενός προοδευτικού σχεδίου και βλέπω ότι υπάρχει κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα βάζουν ζήτημα πολιτικών και ήθους, να δουλεψουμε πάνω σε αυτά, είπε ο κ. Φάμελλος και κάλεσε όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα να είναι παρούσα αυτή την εβδομάδα στη Βουλή για να δώσει μάχες, καθώς αυτή είναι η εντολή από την κοινωνία.

Αναγνώρισε ότι και ο πρόεδρος έχει ευθύνη για την ενότητα, το κλίμα και την συλλογικότητα στο κόμμα, ωστόσο πρόσθεσε ότ ο κ. Κασσελάκης έχει ζητήσει ενότητα και ψυχραιμία.

«Είμαστε υποχρεωμένοι με ψυχραιμία και συνεκτικότητα να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να τραβάμε το σκοινί, όλοι έχουμε ευθύνες, κυρίως ευθύνη να διατηρήσουμε την ενότητα. Η ευθύνη της ενότητας είναι σε όλους» είπε.

Σημείωσε ότι η ένταση έχει ξεκινήσει γιατί έχει αμφισβητηθεί με προσωπικούς και πολλές φορές χυδαίους όρους η εκλογή του προέδρου και κάλεσε όλους «να βαλουμε στην άκρη τις τοξικές επιθέσεις».

«Από σήμερα δουλεύουμε όλοι μαζί για να βάλουμε άμυνα στις πολιτικές Μητσοτάκη» είπε και πρόσθεσε ότι «και οι σύντροφοι που έφυγαν ήδη θεωρώ ότι βιάστηκαν, καθώς η συζήτηση για τα πολιτικά επίδικα δεν έχει γίνει ακόμη», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πρόταση Τσακαλώτου μπορεί να γινόταν δεκτή.

«Είναι σε μια πολύ έντονη κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και δεν χρειάζονται δημοσκοπήσεις για να το καταλάβεις αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Για την ανάρτηση Πολάκη είπε ότι δοθηκαν ήδη εξηγήσεις και κάλεσε να υποχωρήσουν οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί είτε ακραίοι είτε με προσωπικά στοιχεία.

«Το μήνυμα το στέλνω σε όλες τις πλευρές» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.