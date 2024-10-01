Ως μια «παράνομη απόπειρα εισβολής» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο η οποία παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αυτής της χώρας.

«Αυτή η επίθεση πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και οι Ισραηλινοί στρατιώτες πρέπει να αποσυρθούν από το έδαφος του Λιβάνου» επισημαίνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της επικίνδυνης απόπειρας εισβολής, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί ένα νέο κύμα μετανάστευσης και οι εξτρεμιστές να κερδίσουν έδαφος σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν και τις χώρες που παρέχουν πολιτική υποστήριξη και όπλα στο Ισραήλ» τονίζει στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, καλεί τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα κατά της επίθεσης στον Λίβανο.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά αυτής της επίθεσης στην κατοχή του Λιβάνου. Κάθε έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ αποτελεί επίσης πλήγμα για το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ.Από την άλλη πλευρά, το κύριο βήμα που πρέπει να γίνει για να επικρατήσει ηρεμία στην περιοχή είναι η καθιέρωση άμεσης και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Η ειρήνη στη Γάζα είναι ευθύνη όλης της ανθρωπότητας» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

