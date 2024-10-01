Σε μια ομιλία χείμαρρο στο κοινοβούλιο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, επιτέθηκε στο Ισραήλ τονίζοντας ότι μετά το Λίβανο, στόχος θα αποτελέσει η Τουρκία.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Μπορώ να σας πω ξεκάθαρα, το μέρος που θα βάλει στο στόχαστρο μετά τον Λίβανο θα είναι η πατρίδα μας», προσθέτοντας ότι «ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του».

Συνεχίζοντας ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Καλώ αυτούς που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ουδέτερη και όσους λένε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ένα κράτος, αλλά ένα κοπάδι δολοφόνων που τρέφονται με αίμα».

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κατοχικό δίκτυο που σκοπεύει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Κανείς με λίγη συνείδηση δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά σε ένα τέτοιο δίκτυο σφαγής. Όσοι σιωπούν, πώς θα κοιτάξετε τα πρόσωπα των παιδιών σας αύριο; Η επιθετικότητα του Ισραήλ περιλαμβάνει και την Τουρκία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτήν την επιθετικότητα με όλα τα μέσα που έχουμε, για την πατρίδα και την ανεξαρτησία μας.

Όποιο κι αν είναι το κόστος, η Τουρκία θα σταθεί ενάντια στο Ισραήλ και θα καλέσει τον κόσμο σε αυτή την αξιότιμη στάση. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει ένα ανθρωπιστικό μέτωπο».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε:

«Ο τρόμος και η γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη έχουν πλέον εξαπλωθεί στον Λίβανο. Χθες οι δυνάμεις κατοχής ανακοίνωσαν ότι μπήκαν στον Λίβανο από ξηρά. Ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, προσπαθεί ταυτόχρονα κάθε είδους προκλήσεις για να τραβήξει τις χώρες της περιοχής στη δική του φωτιά.

Ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, αργά ή γρήγορα θα το εμποδίσουν. Όπως ο Χίτλερ, που είδε τον εαυτό του σε έναν τεράστιο καθρέφτη, αλλά τον σταμάτησαν, με τον ίδιο τρόπο θα σταματήσει και ο Νετανιάχου.

Καθώς παρακολουθούμε στενά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Παλαιστίνη και Λίβανο, βλέπουμε ξεκάθαρα πως προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την αποσχιστική τρομοκρατική οργάνωση για να δημιουργήσει δομές και δορυφόρους σε βόρεια Συρία και βόρειο Ιράκ.

Να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πληροφορία της γεωγραφίας. Η απόσταση απο την περιοχή Γιαγλιάνταγ, που είναι τα σύνορα μας με τη Συρία, μέχρι και τον Λίβανο, είναι 170 χιλιόμετρα. Η Τουρκία με αυτοκίνητο απέχει από τον Λίβανο μόλις 2,5 ώρες. Η αποσταση της Αντιόχειας με τη Γάζα, είναι όσο η απόσταση της Ἀγκυρας με το Αϊδίνιο. Δηλαδή η κατοχἠ, η τρομοκρατία, η επιθετικότητα είναι ακριβώς δίπλα μας.

Eπαναλαμβάνω πως όποιο κι αν είναι το κόστος, η Τουρκία θα στέκεται ενάντια στο Ισραήλ και θα καλέσει τον κόσμο σε αυτή την αξιότιμη στάση».

Πηγή: skai.gr

