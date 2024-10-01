Λογαριασμός
ΤΟ ΥΠΕΞ καταδικάζει την πυραυλική επίθεση του Ιράν: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ»

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση

ΤΟ ΥΠΕΞ καταδικάζει την πυραυλική επίθεση του Ιράν

Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Όπως υπογραμμίζει πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και του δικαιώματός του να ζει με ασφάλεια», γράφει σημειώνοντας πως η χώρα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση.

