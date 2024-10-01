ΤΟ ΥΠΕΞ καταδικάζει την πυραυλική επίθεση του Ιράν

Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Όπως υπογραμμίζει πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και του δικαιώματός του να ζει με ασφάλεια», γράφει σημειώνοντας πως η χώρα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση.

The Greek government strongly condemns Iran's attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation.

Πηγή: skai.gr

