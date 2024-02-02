Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης, ούτε αγρότες έπεισε, ούτε τη Θεσσαλία καθησύχασε

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να μετατρέψει την απάντηση του στην ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση σε σόου που θα του έδινε διέξοδο από την δίκαιη οργή του αγροτικού κόσμου», αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς, σχετικά με την πρωινή συζήτηση στη Βουλή.

Προσθέτουν ότι «αυτό το έκανε υποτιμώντας την Θεσσαλία, την αποκατάσταση των πληγέντων, την θωράκιση της και το αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο μακράς πνοής». Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι «όπως φαίνεται όμως, ούτε τους αγρότες στα μπλόκα έπεισε, ούτε καθησύχασε τους πολίτες της Θεσσαλίας».

Αναφέρουν ως προς αυτό ότι εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτηρίζουν ως «ψίχουλα» και «εμπαιγμό» τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, «θα κρατήσει ψηλά το θέμα της Θεσσαλίας, όπου σύντομα θα ξαναβρεθεί και φυσικά το ζήτημα των αγροτικών διεκδικήσεων που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του στην Θεσσαλονίκη και στην έκθεση Agrotica».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

