Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών για το αν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Χρήστου Σπίρτζη ζητώντας κι εκείνος την ενεργοποίηση του άρθρου 86 παρ. 5 του Συντάγματος απάντησε: «Ο κ. Σπίρτζης γνωρίζει την αποσβεστική διαδικασία, ξέρει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες», παραδεχόμενος ουσιαστικά πως ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα προβεί σε ανάλογη κίνηση, γιατί φοβάται ότι μπορεί να πάει σε ποινική δίωξη, σχολίαζαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



«Να τον ενημερώσουμε πάντως πως στη διάταξη του Συντάγματος που επικαλείται ο κ. Σπίρτζης υπάρχει και η πρόβλεψη της παραγραφής και η συγκρότηση επιτροπής παρά την παραγραφή. Άρα δεν επικαλείται και δεν καλύπτεται πίσω από παραγραφή» προσέθεταν.

«Αντίθετα, ο κ. Καραμανλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η ΝΔ καμία διαδικασία, ούτε καν την κλήση ουσιωδών μαρτύρων, κάτι που μαρτυρά ξεκάθαρα ενοχή και συγκάλυψη» σημείωναν από την Κουμουνδούρου.

