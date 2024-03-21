Λογαριασμός
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Μαρτυρία ενοχής η άρνηση του Κώστα Καραμανλή να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χρήστου Σπίρτζη

«Ο κ. Καραμανλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η ΝΔ καμία διαδικασία, ούτε καν την κλήση ουσιωδών μαρτύρων, κάτι που μαρτυρά ξεκάθαρα ενοχή και συγκάλυψη»

ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών για το αν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Χρήστου Σπίρτζη ζητώντας κι εκείνος την ενεργοποίηση του άρθρου 86 παρ. 5 του Συντάγματος απάντησε: «Ο κ. Σπίρτζης γνωρίζει την αποσβεστική διαδικασία, ξέρει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες», παραδεχόμενος ουσιαστικά πως ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα προβεί σε ανάλογη κίνηση, γιατί φοβάται ότι μπορεί να πάει σε ποινική δίωξη, σχολίαζαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Να τον ενημερώσουμε πάντως πως στη διάταξη του Συντάγματος που επικαλείται ο κ. Σπίρτζης υπάρχει και η πρόβλεψη της παραγραφής και η συγκρότηση επιτροπής παρά την παραγραφή. Άρα δεν επικαλείται και δεν καλύπτεται πίσω από παραγραφή» προσέθεταν.



«Αντίθετα, ο κ. Καραμανλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η ΝΔ καμία διαδικασία, ούτε καν την κλήση ουσιωδών μαρτύρων, κάτι που μαρτυρά ξεκάθαρα ενοχή και συγκάλυψη» σημείωναν από την Κουμουνδούρου. 
 
Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Μαρινάκης Τέμπη
