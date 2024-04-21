Τρεις λόγους για να δώσουν οι πολίτες θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στο Μega, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο πρώτος λόγος είναι για να αποδοκιμάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος λόγος είναι για να έχει μια σοβαρή, ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει τροπάριο, να κοιτάξει τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού και να έχει, συγχρόνως, μια κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, που έχουν σταθεί δίπλα στα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα της χώρας σταθερά σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους υπόλοιπους».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τοποθετήθηκε στη συζήτηση για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πώς «άν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο πυλώνας ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτή η αλλαγή» Επικαλέστηκε γι’ αυτό το τι συμβαίνει στην Ισπανία και την Πορτογαλία όπου σημείωσε ότι «η Σοσιαλδημοκρατία ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για να ηττηθούν τα συντηρητικά κόμματα».

Αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του δεν μπορούν να εκφράσουν τον κόσμο της Κεντροαριστεράς σε καμία των περιπτώσεων.

«Πώς μπορείς να εκφράσεις τον κόσμο της Αριστεράς, τις πραγματικές αγωνίες των πολιτών που είναι σε δύσκολη κατάσταση, όταν στη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που περνάει ο λαός, πας και διαφημίζεις ένα σπίτι 2 εκατομμυρίων ευρώ και λες, μάλιστα, του δημοσιογράφου "δεν είσαι ο λογιστής μου" την ώρα μάλιστα που δεν έχεις καταθέσει πόθεν έσχες».

«Ένας πολιτικός αρχηγός θα έπρεπε πριν τις εκλογές να πει : "ορίστε, καταθέτω το πόθεν έσχες"», είπε βάλλοντας κατά του Στ. Κασσελάκη και συμπλήρωσε: «Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ένα ισχυρό ποσοστό για να καλέσει στο προσκήνιο όχι στο παρασκήνιο - γιατί ακούμε πολλά σενάρια - σε προγραμματική σύγκλιση δυνάμεις όπως ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά καταλαβαίνουν ότι η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη έχει πιάσει κόκκινο, ανθρώπους της Αριστεράς που καταλαβαίνουν ότι αυτή η ηγεσία δεν εκφράζει την Αριστερά αλλά κάτι άλλο. Αν κάποιος πολίτης θέλει να στείλει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, αξίζει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί όσες ήττες έχει υποστεί το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη προέρχονται από δικές μου πρωτοβουλίες είτε στο θέμα των υποκλοπών είτε στο θέμα των Τεμπών είτε στις δημοτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί ως χρυσός χορηγός», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Έφερε ως παράδειγμα το γεγονός, όπως είπε, ότι το κόμμα του αναδείκνυε τα ψέματα επί μια εβδομάδα του Πρωθυπουργού και των υπουργών του για τη διαρροή των email στην κα Ασημακοπούλου δείχνοντας πόσο αναξιόπιστοι είναι, και ο κ. Κασσελάκης έλεγε: "φέρτε διεθνείς παρατηρητές".

«Προτιμώ να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα μου, παρά ένας ευχάριστος διασκεδαστής» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην υποψηφιότητα του Φ. Μπελέρη και σχολίασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη για να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης λέγοντας ότι «στην περίπτωση του κ. Μπελέρη τα κίνητρα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι εθνικά, είναι ψηφοθηρικά. Την ίδια στιγμή οι βουλευτές της ΝΔ προωθούν την ένταξη του Κοσσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών διαφωνεί.Δηλαδή η κα. Μπακογιάννη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν για να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας λέει άλλα. Είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική; *Μας εκθέτουν*» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμη, ότι ανέδειξε το αυξημένο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρότεινε ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους για να ζουν με αξιοπρέπεια και να δοθούν τα αναδρομικά που αποφάσισε η Δικαιοσύνη υπάρχουν με δόσεις για να μην προκύψει μεγάλο δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την άμεση ανάγκη να αναγεννηθεί το ΕΣΥ αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να δημιουργηθούν παντού ισχυρά δίκτυα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να ενταχθούν στα βαρέα κι ανθυγιεινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.