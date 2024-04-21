Με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poors και την υποβολή στην Ε.Ε. του 4ου αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκίνησε τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας μπορούμε να κάνουμε τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα ώστε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά», πρόσθεσε.

Στην μακροσκελή του ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο επίδομα μητρότητας για τις μη μισθωτές μητέρες, επισημαίνοντας ότι «η επέκταση της στήριξης της μητρότητας έρχεται να διορθώσει μία αδικία, αφού πλέον δεν χωρίζουμε τις οικογένειες και τη μητρότητα σε διαφορετικές ταχύτητες».

Σχετικά με τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με ένα ψηφοδέλτιο εμπειρίας, αλλά και ανανέωσης. Ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, βαθιά εθνικό αλλά και γνήσια ευρωπαϊκό».

«Το μήνυμα που εκπέμπει είναι «Σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη», που είναι για μένα και το ζητούμενο της αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου. Ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, σταθερότητα και συνέχεια στο εσωτερικό», πρόσθεσε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους!

Σε αυτήν την Κυριακάτικη ανασκόπηση, θέλω να ξεκινήσω με δύο καλά νέα για την οικονομία. Το πρώτο ήρθε την Παρασκευή το βράδυ, με τη νέα αναβάθμιση από τον οίκο Standard and Poors των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Γιατί είναι αυτή η αναβάθμιση σημαντική; Διότι επιβεβαιώνει, όπως λέει η ανακοίνωση της S&P, τη δυναμική πορεία της οικονομίας μας και την καλύτερη απόδοσή της από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ξέρω καλά ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει μέρος των εισοδημάτων και αυτή η καλή πορεία της οικονομίας δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Πιστέψτε με όμως, είναι ακριβώς χάρη σε αυτήν που μπορούμε να κάνουμε τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα ώστε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά. Και πρέπει να συνεχίσει να τρέχει ταχύτερα από την ευρωπαϊκή οικονομία διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση που χωρίζει τα ελληνικά εισοδήματα από τα ευρωπαϊκά.

Το δεύτερο καλό νέο είναι η υποβολή στην ΕΕ του 4ου αιτήματος πληρωμής, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έως το τέλος Μαρτίου είχαν συμβασιοποιηθεί 287 δάνεια επιχειρήσεων με πολύ χαμηλό επιτόκιο -που επιδοτείται από το ΤΑΑ- συνολικού ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου τα μισά, 136, είναι δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά νομίζω είναι αρκετά για να διαψεύσουν όσους ισχυρίζονται ότι οι πόροι του Ταμείου είναι για τους λίγους.

Χάρη στο νέο αίτημα εκταμίευσης η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κοντά στην απορρόφηση σχεδόν του 50% των πόρων του Ταμείου (17,2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36), και είναι πρώτη σε όλη την ΕΕ! Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, ο ρυθμός απορρόφησης στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 30%. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε αυτούς τους καλούς ρυθμούς απορρόφησης για τις επενδύσεις και τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Άμεσα επίσης θα προχωρήσουμε στην κατάθεση και του ανάλογου αιτήματος πληρωμής από το σκέλος των επιχορηγήσεων, ώστε να πετύχουμε τα απαιτούμενα ορόσημα και τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των σημαντικών υποδομών, για την Υγεία, την Παιδεία, την Πολιτική Προστασία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την καθημερινότητα όλων.

Τώρα, ένα ακόμα μεγάλο θετικό νέο: Άνοιξε η πλατφόρμα (στην ιστοσελίδα dypa.gov.gr) για τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες. Μία επέκταση της στήριξης της μητρότητας που την οφείλαμε και που πια έρχεται να διορθώσει μία αδικία, αφού πλέον δεν χωρίζουμε τις οικογένειες και τη μητρότητα σε διαφορετικές ταχύτητες. Για πρώτη φορά λοιπόν ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες θα λάβουν, καθαρά στο χέρι -αφαιρώντας φόρους και εισφορές- περίπου 8.754 ευρώ για 9 μήνες, δηλαδή περίπου 1000 ευρώ το μήνα -δηλαδή, 6.354 καθαρός βασικός μισθός για 9 μήνες συν 2.400 το αυξημένο πια επίδομα γέννας για το πρώτο παιδί. Το ποσό ανεβαίνει στα 9.054 αν πρόκειται για δεύτερο παιδί, 9.354 για τρίτο, και 9.854 για το τέταρτο! Θέλω να τονίσω ότι η χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις μη μισθωτές μητέρες έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή το δικαιούνται και όσες γυναίκες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες πριν τη λήξη του 2023, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να το λάβουν και ειδικές κατηγορίες όπως μητέρες που υιοθέτησαν παιδιά, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις οι πατέρες ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης αρκεί να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δ.Υ.Π.Α.

Αξίζει να θυμηθούμε επίσης ότι η κυβέρνηση το 2022 επέκτεινε το επίδομα μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες στις μητέρες που εργάζονται ως μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, ώστε να είναι ανάλογο με αυτό των μισθωτών του δημοσίου τομέα. Και τον Οκτώβριο του 2023 συμπεριλάβαμε και τις μη μισθωτές. Χάρη στις πολιτικές αυτές η Ελλάδα βρίσκεται στην 2η θέση στον Ο.Ο.Σ.Α σε παροχές στήριξης της μητρότητας. Έτσι στηρίζουμε την οικογένεια. Όχι με μεγάλες λέξεις – αλλά με πράξεις!

Αν φτάσατε μέχρι το τέλος της ανασκόπησης της προηγούμενης εβδομάδας, θα διαβάσατε πως η Αθήνα θα φιλοξενούσε την 9η διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς, το «Our Ocean Conference» δηλαδή. Σε αυτήν την ανασκόπηση θα σας πω για τις δεσμεύσεις μας για τη θαλάσσια προστασία, τις οποίες ανακοίνωσα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Γιατί η περιβαλλοντική πολιτική για μια θαλασσινή χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι η 11η στον κόσμο σε μήκος ακτογραμμών, πρέπει εκτός από «πράσινη» να είναι και «γαλάζια». Και ακριβώς γι’ αυτό δίνουμε το καλό παράδειγμα, με 21 δράσεις για τις οποίες θα διαθέσουμε 780 εκ. ευρώ, επενδύοντας σημαντικά στη μελλοντική υγεία των θαλασσών μας. Όλες είναι καταλυτικής σημασίας. Ξεχωρίζω όμως τη δημιουργία 2 πρόσθετων θαλάσσιων εθνικών πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, την ίδρυση ειδικού Ταμείου Απανθρακοποίησης για τα νησιά μας με χρηματοδότηση από τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών που μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ, και την απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες βυθού στα εθνικά θαλάσσια πάρκα μας έως το 2026 και σε όλες τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έως το 2030. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αναλαμβάνει αυτή τη δέσμευση, όπως επισημαίνει ο βρετανικός Guardian, κάτι που χαιρέτισαν μεγάλες οικολογικές οργανώσεις προτρέποντας και τις άλλες χώρες να μιμηθούν την Ελλάδα. Το οφείλουμε στα παιδιά μας να αναλάβουμε δράση τώρα.

Θα μείνω λίγο σε θέματα περιβάλλοντος, αφού από το 2019 έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε μία φιλόδοξη ατζέντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θυμίζω ορισμένες από τις παρεμβάσεις μας: η Ελλάδα είναι σήμερα πρωτοπόρος όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην ΕΕ στη διείσδυση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Είμαστε η πρώτη χώρα της ΕΕ που αναγνώρισε στην εθνική της νομοθεσία τις «Βασικές Περιοχές Βιοποικιλότητας». Η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 90%. Έχουμε θεσπίσει ειδικό καθεστώς προστασίας για εννέα εμβληματικές ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Απάτητα Βουνά» ενώ μόλις προχθές προσδιορίσαμε ονομαστικά 198 «Απάτητες Παραλίες» σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή σε περιοχές υψηλής οικολογικής σημασίας, όπου εμποδίζουμε κάθε εμπορική εκμετάλλευση και οποιασδήποτε μορφής τουριστική εκμετάλλευση.

Οι παραλίες αυτές ορίστηκαν μία προς μία με προχθεσινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών έπειτα από εισήγηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τέθηκε σε ισχύ το πλαίσιο προστασίας τους. Σημαντικό εργαλείο για την περιφρούρηση αυτής της κατηγορίας των αιγιαλών είναι το «MyCoast», η ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν -ανώνυμα ή επώνυμα- καταγγελίες για αυθαιρεσίες και παρανομίες. Η εξέταση των καταγγελιών θα γίνεται από τις Κτηματικές Υπηρεσίες και οι παραβάτες απειλούνται με πρόστιμα από 2.000 έως και 60.000 ευρώ.

Επειδή έρχονται σιγά σιγά και οι γιορτές, σας ενημερώνω ότι και φέτος, 15 μέρες πριν από το Πάσχα, θέτουμε σε ισχύ τα δυο εορταστικά καλάθια για να έχουν τα νοικοκυριά τη δυνατότητα για πιο οικονομικές αγορές. Από αύριο λοιπόν έως τις 4 Μαΐου θα υπάρχει το «Καλάθι των Νονών» με 12 κατηγορίες προϊόντων, λαμπάδες και παιχνίδια, ενώ από την προσεχή Τετάρτη έως και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι σε ισχύ το «Καλάθι του Πάσχα». Ουσιαστικά αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» στο οποίο προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων, τα παραδοσιακά της Ανάστασης αρνί, κατσίκι, τσουρέκια και πασχαλινά σοκολατένια αυγά. Οι έλεγχοι στην αγορά θα ενταθούν και όπου εντοπίζονται παραβάσεις θα ακολουθούν πρόστιμα. Πρόσφατο παράδειγμα η επιβολή από τη ΔΙΜΕΑ συνολικά 1.480.000 ευρώ σε 11 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ορισμένες πολύ γνωστές, για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές και για μη ορθή τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Από τη μάχη κατά της ακρίβειας, στη μάχη για τη στέγαση, για να σας πω ότι ξεκίνησε δυναμικά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» για το οποίο σας έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμα έχει στόχο να «βγουν στην αγορά» περίπου 12.500 κενές οικίες και διαμερίσματα ιδιωτών μετά την ανακαίνιση ή την επισκευή τους. Η επιδότηση, θυμίζω, μπορεί να φτάσει τις 4.000, το 40% δηλαδή του συνόλου των δαπανών (υλικά και εργασίες) με δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 702 αιτήσεις, εγκρίθηκαν ήδη 419, απορρίφθηκαν οι 230 και εξετάζονται 52 ενστάσεις. Το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» είναι ένα ακόμη «όπλο» στη μάχη για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, καθώς όσοι κάνουν χρήση του προγράμματος υποχρεούνται να διαθέσουν το ακίνητό τους για τουλάχιστον 3 χρόνια σε ιδιώτη.

Ευχάριστο είναι και το ότι έχουν αρχίσει και παραδίδονται πολλά από τα μεγάλα έργα που «τρέχουν» σε ολόκληρη τη χώρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο νέος δρόμος Καλλονή - Σίγρι, αίτημα δεκαετιών των κατοίκων της Λέσβου που υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ. Αναβαθμίστηκαν περίπου 21 χιλιόμετρα της υφιστάμενης οδού και κατασκευάστηκαν νέα τμήματα μήκους 26 χιλιομέτρων με πολλά οφέλη: μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο ειδικά στο δυτικό τμήμα, και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Λέσβου μέσω της αυξημένης προβολής του απολιθωμένου δάσους, παγκόσμιο φυσικό μνημείο της UNESCO. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν άλλα 18.837 απολιθώματα, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο απολιθωμένο δέντρο που είναι ακέραιο με τα κλαδιά και τις ρίζες του! Κατά την επίσκεψή μου την Παρασκευή στο νησί είχα επίσης την ευκαιρία να δω στην πράξη τα αποτελέσματα του προγράμματος διευκόλυνσης της βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες. Οι αφίξεις στη Λέσβο από το τέλος Μαρτίου έως την Τετάρτη ήταν αυξημένες κατά 868% σε σύγκριση με το 2023, μια μεγάλη τόνωση για την τοπική οικονομία!

Κάτι ακόμα που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης: το Νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένα από τα εμβληματικά έργα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση από το Υπουργείο Εθνική Άμυνας του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α» όπου θα ανεγερθεί το Νοσοκομείο. Πρόκειται για μια έκταση 150 στρεμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι από τα Νοσοκομεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και 424 ΓΣΝΕ, επί της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Το νέο ογκολογικό συγκρότημα θα διαθέτει 425 κλίνες και θα είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προαγωγή της υγείας των ογκολογικών ασθενών. Θα είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας που θα γίνει στη χώρα μας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, ένα πρότυπο νοσηλευτικό ίδρυμα σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Έτσι αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων που στέκονται πάντοτε δίπλα στην κοινωνία, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη.

Πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας που κέρδισαν τη μάχη με τον καρκίνο είναι το «Δικαίωμα στη Λήθη» που θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχουν πλέον οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος τους στη συνέχεια της ζωής τους. Πρόκειται για ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον λοιπόν αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα ως μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για 400.000 συμπολίτες μας. Στο εξής θα μπορούν να προχωρούν στις αποφάσεις τους για δάνεια και ασφαλίσεις ζωής, απελευθερωμένοι από τα δεσμά του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού. Η προσπάθεια μας ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες και καταφέραμε -αξίζουν συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας- σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και το Win Cancer, να περιληφθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών το «Δικαίωμα στη Λήθη». Ξέρω ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, τόσο για τους επιζώντες από καρκίνο όσο και για τους ασθενείς με καρκίνο. Αποτελεί όμως δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση μιας πιο ισότιμης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και με αλληλεγγύη!

Θα συνεχίσω με το θέμα των Ευρωεκλογών, που απέχουν πλέον 50 ημέρες. Καταθέσαμε χθες υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά της συμμετοχής του κόμματος των Σπαρτιατών στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου με την παραγγελία της εισαγγελέως του Ανώτατου Δικαστηρίου για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 11 βουλευτές των Σπαρτιατών για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος. Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις δικαιώνουν τη νομοθετική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, πριν από ένα χρόνο, βάσει της οποίας ο Άρειος Πάγος έκρινε πανηγυρικά ότι εγκληματικές οργανώσεις περιβαλλόμενες τον μανδύα πολιτικού κόμματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στην εκλογική διαδικασία. Είναι χρέος όλων μας να προστατεύουμε τη Δημοκρατία διαρκώς και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 57 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών που έφερε την επταετή χούντα στη χώρα μας.

Θα ξαναπώ ότι η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με ένα ψηφοδέλτιο εμπειρίας, αλλά και ανανέωσης. Ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, βαθιά εθνικό αλλά και γνήσια ευρωπαϊκό. Οι 42 υποψήφιοί μας προέρχονται από όλη τη χώρα, αλλά και την ομογένεια, από όλα τα επαγγέλματα αλλά και κάθε κοινωνική τάξη. Είναι πρόσωπα με διακρίσεις και ένσημα ζωής η καθεμιά και ο καθένας στον τομέα του. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι «Σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη», που είναι για μένα και το ζητούμενο της αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου. Ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, σταθερότητα και συνέχεια στο εσωτερικό.

Με την ευκαιρία να αναφέρω πως ξεπέρασαν τις 100.000 οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Έχουν εγγραφεί εκλογείς από 115 χώρες, σε 80 από τις οποίες δεν είχαν λειτουργήσει κατά το παρελθόν εκλογικά τμήματα, επειδή δεν συμπληρωνόταν ο ελάχιστος αριθμός εκλογέων, όπως ενδεικτικά η Παπούα Νέα Γουινέα, η Νιγηρία, η Καμπότζη, η Τανζανία, το Κονγκό, το Καζακστάν, ο Ισημερινός, η Κολομβία, η Αγκόλα, το Πακιστάν, η Γκάνα, το Καμερούν. Υπάρχει ακόμη χρόνος -η προθεσμία λήγει στις 29 Απριλίου τη Μεγάλη Δευτέρα- και προτρέπω πρωτίστως τους ομογενείς μας να εγγραφούν στην πλατφόρμα epistoliki.ypes.gov.gr για να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο.

Μαζί με τις εμβληματικές δράσεις μας -όπως είναι η επιστολική ψήφος- υλοποιούμε και μικρές παρεμβάσεις που κάνουν ευκολότερες τις συναλλαγές των ομογενών μας αλλά και κάθε μη ελληνόφωνου φορολογούμενου με το Δημόσιο. Η ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία τις αγγλικές εκδόσεις των ψηφιακών εφαρμογών για τις αιτήσεις που αφορούν την απόκτηση ΑΦΜ ή κλειδάριθμου είτε από πολίτες είτε από επιχειρήσεις.

Και στο σημείο αυτό να πω πόσο με χαροποιεί το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω των 160 εξεταστικών Κέντρων Ελληνικής Γλώσσας που έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιώντας την τεχνολογία κάνουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προσιτή σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με αυτήν την αναφορά θυμήθηκα τον στίχο του Διονυσίου Σολωμού «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ Ελευθερία και Γλώσσα». Ένα παντοτινό παράδειγμα πίστης στο υψηλό ιδανικό της Ελευθερίας αποτελεί η Έξοδος του Μεσολογγίου που ύμνησε με το απαράμιλλο έργο του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» ο Εθνικός μας ποιητής. Φέτος συμπληρώνονται 198 χρόνια από τη μαρτυρική Έξοδο και 200 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, που διόγκωσε το κίνημα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Αποτίοντας φόρο τιμής στον μεγάλο φιλέλληνα που στιγμάτισε χωρίς δισταγμό τον ακρωτηριασμό του Παρθενώνα από τον Έλγιν, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το 2024 ως αφιερωματικό «Έτος Λόρδου Βύρωνα».

Δύο ακόμη καταγραφές πολιτισμού: Ψηφίστηκαν από τη Βουλή μέτρα για την προστασία και διάδοση του ελληνόφωνου τραγουδιού ως ελάχιστη αναγνώριση της Πολιτείας στους δημιουργούς μας και στο μουσικό μας πολιτισμό. Και χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του ζεύγους Λάτση έρχεται πιο κοντά στην πραγματικότητα ένα μεγάλο όνειρο της Αθήνας και της πατρίδας μας, η επέκταση και η πλήρης αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, της σημαντικότερης κιβωτού αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής τέχνης παγκοσμίως.

Εδώ θα σας ευχηθώ να έχετε μία όμορφη Κυριακή, ευχαριστώντας σας για τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτήν την ανάρτηση, και ελπίζοντας να βρήκατε σε αυτήν κάτι που να σας ενδιέφερε, να σας χαροποίησε, να σας έδωσε λίγη ελπίδα. Τα λέμε και πάλι την επόμενη Κυριακή!»

