Δένδιας: Με εθνική ενότητα και υπευθυνότητα οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τη Δημοκρατία μας

Σήμερα, με εθνική ενότητα και υπευθυνότητα, οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τη Δημοκρατία μας και να μην επιτρέψουμε σε φαινόμενα διχασμού και ακραίου λαϊκισμού να την υπονομεύσουν. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

57 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας, που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη στέρηση των συνταγματικών ελευθεριών των Ελλήνων, αλλά και την εθνική τραγωδία της Κύπρου.



Ένα καθεστώς στο οποίο αντιστάθηκαν και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία υπέστησαν τις συνέπειες της… pic.twitter.com/LLQH3VSfSl April 21, 2024

«57 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας, που είχε ως αποτέλεσμα, όχι μόνο τη στέρηση των συνταγματικών ελευθεριών των Ελλήνων, αλλά και την εθνική τραγωδία της Κύπρου» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Ένα καθεστώς στο οποίο αντιστάθηκαν και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία υπέστησαν τις συνέπειες της θαρραλέας στάσης τους» συμπλήρωσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

