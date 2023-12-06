Ανδρουλάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Χαρακτηρίζετε συλλήβδην φοροφυγάδες τους ελεύθερους επαγγελματίες

Δριμεία ήταν η κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βουλή κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για επικοινωνιακό περιτύλιγμα της κυβέρνησης και ανέφερε ότι η παρουσία και ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν περιττή γιατί όσα είπε τα είχε πει προεκλογικά, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό. «Πρόκειται για νομοσχέδιο που δεν αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη φοροκλοπή, αλλά έχει εισπρακτικό χαρακτήρα», σημείωσε.

Υπενθύμισε, δε, πως όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε τις σχετικές επισημάνσεις προεκλογικά καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις, δέχθηκε ασύμμετρο πόλεμο πως δήθεν θα φορολογούσε τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. «Κλείνετε το μάτι στη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και κάνετε τσαπατσουλιές», τόνισε και πρόσθεσε: «Κάνετε μια τρύπα στο νερό κι ενεργοποιείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό βάζοντας τους επαγγελματίες απέναντι στους μισθωτούς και συνταξιούχους και τους χαρακτηρίζετε συλλήβδην φοροφυγάδες».

«Η κυβέρνηση φέρνει ένα σχέδιο νόμου μέσα από διαδικασίες fast track. Τόσο ξαφνικά, μάλιστα, που δεν πραγματοποίησε διαβούλευση ούτε με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εάν θέλατε, λοιπόν, να σχεδιάσετε μια πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση, γιατί δεν ανοίγατε έναν οργανωμένο εθνικό διάλογο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, φορείς και πολιτικές δυνάμεις, ώστε να κάτσουμε στο τραπέζι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να βρούμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Χρειαζόμαστε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με σκοπό τη μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και τη δικαιότερη κατανομή των άμεσων φόρων. Η σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων μεταξύ 2012-2021 από 1,28 πήγε στο 1,83. Το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων φόρων καταβάλλεται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που τους επιβαρύνετε ακόμα παραπάνω».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μία υπεύθυνη αντιπολίτευση διορθώνει τις αδυναμίες της κυβέρνησης, όπως έγινε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους επαγγελματίες σε κωμοπόλεις και νησιά. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι δημιουργεί τετελεσμένα στους επαγγελματίες καθώς θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους,του 2023.

Όπως είπε, πρόκειται για νομοσχέδιο με ορισμένες φορολογικές διευθετήσεις που συνιστούν ομολογία της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης εδώ και πέντε χρόνια να εντοπίσει και να φορολογήσει την «παραοικονομία». «Επιλέγει να επιστρέψει στα ξεπερασμένα και ισοπεδωτικά μέτρα τεκμηρίων, που ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες», σημείωσε ενώ ισχυρίστηκε πως «επιβάλλει οριζόντια φορολόγηση για μη υπαρκτό εισόδημα (κατώτερος μισθός×14) και εξομοιώνει τις επιχειρήσεις με τον μέσο συντελεστή του κάθε κλάδου σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως πού είναι η επιχείρηση. Το τεκμήριο καταλαμβάνει εξίσου: Ένα παραδοσιακό καφενείο στην επαρχία και μια μεγάλη καφετέρια στο Κολωνάκι».

«Με τα οριζόντια και άδικα μέτρα σας τιμωρείτε ουσιαστικά και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μεταφέρει την επαγγελματική τους έδρα στο σπίτι τους, τους νέους επιστήμονες μετά από 5 έτη δραστηριότητας, τις νέες μητέρες που εργάζονται περιστασιακά, δίνοντας βάρος στην ανατροφή των παιδιών τους, όσους κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έχουν άλλες πηγές εισοδημάτων χωρίς να εργάζονται και διατηρούν την ιδιότητα για να έχουν κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη» παρατήρησε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε εκτενή αναφορά στην έλλειψη βούλησης και μέτρων κατά τις μεγάλης φοροδιαφυγής στα καύσιμα καλώντας τη κυβέρνηση να εφαρμόσει ξανά το σύστημα εισροών-εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την κορυφή έως τα πρατήρια, που είχε θεσπίσει το ΠΑΣΟΚ το 2009.

«Γιατί στον πέμπτο χρόνο της θητείας σας δεν είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα ψηφιακά προηγμένο μοντέλο στοχευμένων ελέγχων;», παρατήρησε και κατέθεσε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης.

Όπως τόνισε, «η φοροδιαφυγή συνιστά μεγάλη κοινωνική αδικία που οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων και απώλεια σημαντικών εσόδων για το Δημόσιο που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στη δημόσια υγεία, παιδεία και τις υποδομές της χώρας. Χρειαζόμαστε κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αναζητούν την απόδειξη. Προτείνουνε έναν μηχανισμό ανταπόδοσης τόσο σε ατομικό επίπεδο με μεμονωμένα κίνητρα στους φορολογούμενους για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούν όσο και σε συλλογικό επίπεδο με προβλέψεις για επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος όταν επιτευχθούν οι στόχοι αύξησης της φορολογητέας ύλης από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη κυβέρνηση για σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές υπέρ εχόντων και κατεχόντων με πιο χαρακτηριστικές: Τη μείωση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των μετόχων από 10% στο 5% (τον δεύτερο χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ πλέον). Την εκτίναξη του αφορολόγητου ορίου στις γονικές παροχές στις 800.000 ευρώ ανά γονέα ή παππού σε κάθε παιδί.

«Πώς γίνεται να αφορά τη μεσαία τάξη η δυνατότητα αφορολόγητης μεταβίβασης περιουσίας που μπορεί να αγγίζει τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ; Έχετε εικόνα ποια είναι η μεσαία τάξη της χώρας;», αναρωτήθηκε.

«Απορρίπτουμε τον πυρήνα του νομοσχεδίου που αφορά στην οριζόντια φορολόγηση βάσει τεκμηρίου των ελεύθερων επαγγελματιών τη στιγμή που εξασφαλίζει μείωση της φορολογίας κεφαλαίου μέσω της μείωσης του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και της μείωσης του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών. Θα ψηφίσουμε διατάξεις με θετική στόχευση, όπως αυτές που προωθούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και εκείνες που βάζουν κανόνες και όρια στην ανεξέλεγκτη πορεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. Αντιπροτείνουμε μια πραγματικά γενναία και ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει στον στρατηγικό μας στόχο, που είναι η οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και δίκαιου παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

