Το νέο "πλάνο" του κυβερνητικού σχήματος, φαίνεται να μελετά ήδη ο πρωθυπουργός προκειμένου εγκαίρως και χωρίς χρονοτριβές να "απαντήσει" στα μηνύματα που εξέπεμψε η κάλπη των ευρωεκλογών με πράξεις που θα σηματοδοτήσουν ένα "restart" για την κυβερνώσα παράταξη.

Με ορίζοντα – ακόμη και την ερχόμενη Παρασκευή- οπότε συγκλήθηκε και η συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις ευρωεκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αλλεπάλληλες επαφές με συνεργάτες του αλλά και Υπουργούς, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κατώφλι του οποίου πέρασαν από χθες και συναντήθηκαν μαζί του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης αλλά και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επαφές που φωτογραφίζουν τις άμεσες προτεραιότητες που θέτει το Μέγαρο Μαξίμου, επιτακτικά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, και εστιάζει στο σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Αυτό άλλωστε εξέλαβε και από τη διαμαρτυρία όπως αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, το οποίο εκτιμάται ότι εμπεριείχε μεταξύ άλλων σαφή μηνύματα δυσφορίας για θέματα της καθημερινότητας, με πιο σημαντικό την ακρίβεια, που μαστίζει το σύνολο των νοικοκυριών, αλλά και τον τομέα της υγείας, με την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κόσμος στα δημόσια νοσοκομεία.

Προάγγελο εξελίξεων, εκτός από τις επαφές που πραγματοποιεί εντατικά και στοχευμένα ο πρωθυπουργός, αποτελεί και η αναβολή του προγραμματισμένου ταξιδιού του για σήμερα στην Ιορδανία, αλλά και η συνέντευξή του απόψε σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, όπου αναμένεται να δοθεί το στίγμα προθέσεων του επόμενου διαστήματος και να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τα εκλογικά συμπεράσματα.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ανασχεδιασμού στρατηγικών – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- είναι σε πρώτη προτεραιότητα για συγκεκριμένα ζητήματα, που εκτιμάται ότι "πλήγωσαν" τον κόσμο της ΝΔ και εξέπεμψαν τα συγκεκριμένα μηνύματα της κάλπης. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτός από την ακρίβεια για την οποία μελετώνται και νέες παρεμβάσεις, ζητήματα όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ή ρυθμίσεις για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, ενόχλησαν συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων, και όλα αυτά πρέπει – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- να συνεκτιμηθούν και να προσεγγιστούν εκ νέου οι εν λόγω "διαμαρτυρόμενοι".

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μίλησε για "αφετηρία μιας νέας διαδρομής προς το 2027, γι' αυτό από αύριο στρεφόμαστε με μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα, για περισσότερη δουλειά και λιγότερες αδυναμίες, για μεγαλύτερη προσπάθεια και για μικρότερες αστοχίες".

Η αλλαγή πολιτικών όμως, αναμένεται να "περάσει" και μέσα από αλλαγή προσώπων, όπως διακινείται από τις πρώτες ώρες ανάγνωσης του εκλογικού αποτελέσματος και το γεγονός ότι η σχετική συζήτηση άνοιξε από τις πρώτες ώρες μετά τις ευρωκάλπες, εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν θα πάει ώρα χαμένη, προκειμένου να ανακτηθεί ο χρόνος και να διορθωθούν τυχόν κακώς κείμενα.

Η εντατικοποίηση των συναντήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου και οι αλλεπάλληλες συσκέψεις πάντως σηματοδοτούν την αμεσότητα των κινήσεων, και την πρωτοβουλία ενός ανασχηματισμού, που οι γνωρίζοντες δεν αποκλείουν να έρθει ακόμη και αύριο ή μεθαύριο, προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι ορκωμοσίες και να συγκληθεί την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αποτύπωμα του αποτελέσματος καταγράφεται και εντός της Πειραιώς, με δύο βουλευτές της ήδη, το Νικήτα Κακλαμάνη και τον Μάριο Σαλμά να ζητούν σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, προκειμένου να συζητηθούν τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος.

Ο κ. Κακλαμάνης μάλιστα, σε συνέντευξη του τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για "επιστροφή στις ρίζες", δείχνοντας ως αιτία για την πτώση των ποσοστών της ΝΔ τη στροφή της προς το κέντρο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, που ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook, κάνει λόγο για " δυσμενές αποτέλεσμα για την παράταξη μας" και επισημαίνει ότι "πρέπει να δώσουμε μία σοβαρή απάντηση στους εκατοντάδες χιλιάδες παραδοσιακά ψηφοφόρους μας που κάποιοι, παρόλο που τα σπίτια τους στα χωριά βρίσκονται 100 μέτρα από τα εκλογικά κέντρα, επέλεξαν να απέχουν και άλλοι να αποδοκιμάσουν την κυβερνητική πολιτική".

Σήμερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχθεί στο γραφείο του τους εκλεγέντες ευρωβουλευτές με τη ΝΔ, ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων τους.

