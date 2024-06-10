Μηνύματα για όλους είχαν οι κάλπες των ευρωεκλογών. Τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται ήδη στην επομένη μέρα, αναλύοντας τη λαϊκή εντολή, και σχεδιάζοντας διορθωτικές κινήσεις. Όσον αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κυριακός Μητσοτάκης στην πρώτη του δημόσια αντίδραση δεν θέλησε να «χρυσώσει το χάπι», μετά την απώλεια των 5 μονάδων (συγκριτικά με τις προηγούμενες ευρωεκλογές) προανήγγειλε διόρθωση πορείας και αλλαγές, με τα σενάρια άμεσου δομικού ανασχηματισμού να έχουν πάρει φωτιά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Όλα δίνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για ανασχηματισμό, έχοντας μπροστά μας το υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής, με πολλούς να προεξοφλούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τότε, θα έχει ανακοινώσει ένα νέο υπουργικό σχήμα που θα συνεδριάσει την Παρασκευή. Σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός είχε αρκετές επαφές με συνεργάτες του, ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου πέρασαν και κάποιοι υπουργοί, μεταξύ αυτών ο κ. Γεραπετρίτης, που έμεινε για αρκετή ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης το πρωί και ο κ. Γεωργιάδης το απόγευμα. Συζητείται το αποτέλεσμα και τα αίτια του ποσοστού της ΝΔ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης το βράδυ της Κυριακής παραδέχθηκε σε συνεργάτες του ότι υπήρξαν αστοχίες στον χειρισμό πολιτικών θεμάτων. Μένει να δούμε αν αυτές οι διορθώσεις δεν θα περιλαμβάνουν μόνο αλλαγές πολιτικών, αλλά και αλλαγές προσώπων που θα κληθούν να τις υπηρετήσουν το επόμενο διάστημα.



Σημειώνεται ότι την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, αλλά αναμένεται ανασχηματισμός Τετάρτη ή Πέμπτη ώστε να ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός να γίνει η ορκωμοσία του νέου σχήματος και την Παρασκευή να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο με τη νέα σύνθεση.

«Τις πταίει»

Σίγουρα πάντως, δεν φταίνε μόνο τα πρόσωπα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήδη έχουν βγει πολλά στελέχη της κυβέρνησης αλλά έχουν συζητηθεί και πίσω από κλειστές πόρτες διάφορα ζητήματα, όπως το γεγονός ότι ήρθε το ν/σ για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων τη δεδομένη χρονική στιγμή, το θέμα της ακρίβειας για το οποίο μίλησε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη δήλωσή του, αλλά και πολλά ζητήματα καθημερινότητας. Αυτό που κρατούν ως θετικό στην κυβέρνηση είναι ότι οι περισσότεροι που είχαν στηρίξει τη ΝΔ στις εθνικές εκλογές δεν «πέρασαν στην άλλη όχθη», δεν ψήφισαν κάποιο άλλο κόμμα, αλλά έμειναν στην αποχή και έχουν περιθώριο για «επαναπατρισμό».



Γκρίνια έχει ξεκινήσει ήδη, ο κ.Μάριος Σαλμάς έκανε ανάρτηση στο Facebook και έστειλε επιστολή στον κ. Μητσοτάκη ζητώντας να συγκληθεί η ΚΟ. Προφανώς ένα ποσοστό κάτω του 30% «ανοίγει κάποια στόματα» εντός της ΚΟ. Γενικώς, τα όργανα συγκροτούνται και συγκαλούνται όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα, σχολίαζαν από την κυβέρνηση.

Η δήλωση Μητσοτάκη το βράδυ της Κυριακής

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που μας εμπιστεύτηκαν για ακόμη μία φορά. Οι ευρωβουλευτές μας θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στην αποστολή που τους περιμένει, σε ένα ευρωκοινοβούλιο όπου δυστυχώς η άνοδος της ακροδεξιάς αποτελεί μία πραγματικότητα από την οποίο δεν εξαιρείται ούτε η πατρίδα μας.

Δεν θα κρύψω την αλήθεια. Το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο που είχαμε θέσει, ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωεκλογών. Γνωρίζαμε εξαρχής ότι αυτή η εκλογή θα ήταν πολύ δύσκολη. Πολίτες που μας στήριξαν το 2023 ήξεραν ότι τώρα, δεν εκλέγεται κυβέρνηση και αντιμετώπισαν ίσως διαφορετικά αυτή τη μάχη. Προεκλογικά επίσης και παρά τις δικές μου προσπάθειες, έλειψε ουσιαστικός προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης και για την θέση της πατρίδας μας σε αυτήν.

Ενώ, σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα τους, με κυριότερο την ακρίβεια. Σέβομαι αυτή την επιλογή τους είτε αυτή εκφράστηκε με μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας αποχή, που δυσκολεύει ίσως την διεξαγωγή συμπερασμάτων είτε με την επιλογή μικρότερων σχημάτων. Αλλά κυρίως, ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους και την ακούω δυνατά, “σας εμπιστευόμαστε αλλά προσπαθήστε περισσότερο”. Και αυτό θα κάνουμε ώστε να βαδίσουμε πιο γρήγορα, σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη.

Στις δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στη Γερμανία, κραταιά κυβερνητικά κόμματα υποχώρησαν δραματικά. Όμως στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη και ένα από τα μεγαλύτερα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. 50 χρόνια από την ίδρυσή της, αποτελεί τη μόνη δύναμη στη χώρα που μπορεί να προσφέρει στο πολιτικό σύστημα σταθερότητα σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, κάτι που το οφείλει στα μέλη της, στα στελέχη της, στους φίλους μας, θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά από καρδιάς.

Από τώρα οι εκλογές αυτές γίνονται αφετηρία μιας νέας διαδρομής προς το 2027. Γι’ αυτό από αύριο στρεφόμαστε με μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα, για περισσότερη δουλειά και λιγότερες αδυναμίες, για μεγαλύτερη προσπάθεια και για μικρότερες αστοχίες. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας χωρίς εκλογές.

Όπως λοιπόν η Ελλάδα του 2024 είναι πιστεύω πολύ καλύτερη από εκείνη του 1019, έτσι και η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Το θέλουμε, το μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.