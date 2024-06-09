«Ευχαριστώ από καρδιάς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που μας εμπιστεύθηκαν για ακόμα μια φορά. Οι ευρωβουλευτές μας θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, όπου η άνοδος της Ακροδεξιάς αποτελεί δυστυχώς μια πραγματικότητα, από την οποία δεν εξαιρείται ούτε η χώρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη γνωστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Αποτιμώντας το μήνυμα της κάλπης, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η ΝΔ δεν έπιασε τον στόχο που είχε θέσει, «ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των Ευρωεκλογών».

«Σίγουρα υπήρξαν πολλοί ψηφοφόροι που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα της καθημερινότητας, με σημαντικότερο την ακρίβεια», είπε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι σέβεται αυτήν την επιλογή, η οποία διατυπώνεται είτε με τα μεγάλα ποσοστά αποχής, είτε με την προτίμηση μικρότερων σχηματισμών.

«Ακούω δυνατά την επιλογή των πολιτών: "Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο", προσθέτοντας ότι στις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι δυο κυβερνητικοί σχηματισμοί υπέστησαν σοβαρές απώλειες, ωστόσο «στην πατρίδα μας η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη και τη μόνη δύναμη που προσφέρει σταθερότητα στην πατρίδα, 50 χρόνια μετά την ίδρυσή της», για να καταλήξει:

«Από σήμερα οι εκλογές αυτές γίνονται αφετηρία μιας νέας διαδρομής προς το 2027, για αυτό από αύριο στρεφόμαστε στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας. Όπως η Ελλάδα του 2024 είναι καλύτερη από την Ελλάδα του 2019, έτσι και η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.