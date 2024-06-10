Λογαριασμός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεδιάσκεψη κορυφής του ΕΛΚ για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης έγινε αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, που επαναβεβαίωσε και ενίσχυσε τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

O πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας στην τηλεδιάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης έγινε αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, που επαναβεβαίωσε και ενίσχυσε τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα, ενόψει της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΕΛΚ και της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

