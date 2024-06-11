Οι ευρωεκλογές αλλιώς. Ποιοτικά στοιχεία του exit poll του ΣΚΑΪ στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς καθώς δίνουν άλλη διάσταση στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του σταθμού με τη Σία Κοσιώνη ο Γιώργος Αράπογλου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναποφάσιστοι μέχρι τελευταία στιγμή

Σημειώνεται ότι ανήμερα των εκλογών το 13,1% πήρε απόφαση τι θα ψηφίσει κάτι που δυσκολεύει και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους στις δημοσκοπήσεις, κάτι που είχε επισημανθεί ως «γκρίζα ζώνη» στη δημοσκόπηση της Pulse.

Νέοι

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν ενίσχυσαν τα ποσοστά τους στους νέους, ενδεχομένως μειώθηκαν και κατά τι σχολίασε ο Γιώργος Αράπογλου. Παράλληλα, δεν φαίνεται να προκύπτει μετακίνηση ηλικιακής ομάδας, κάποιου πολιτικού χώρου ή κάποιου επαγγέλματος από τη ΝΔ προς τα δυο άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση των ποσοστών της ΝΔ σε όλες τις ομάδες που εμφανίζονται χωριστά στους πίνακες είναι ομοιόμορφη, δηλαδή δεν φαίνεται σε κάποια ομάδα η ΝΔ να χάνει πιο μεγάλο ποσοστό απ’ ό,τι στην άλλη.

Ανά πολιτικό χώρο

Το ΠΑΣΟΚ παίρνει τα σκήπτρα στο χώρο του κέντρου, ενώ η ΝΔ κυριαρχεί στους κεντροδεξιούς και ο ΣΥΡΙΖΑ στους κεντροαριστερούς. «Η ΝΔ έχασε αξιόλογο ποσοστό στον κεντρώο χώρο, ενδεχομένως οι κεντρώοι ψηφοφόροι επέλεξαν σε μεγαλύτερο βαθμό την αποχή, και όχι τη μετακίνηση σε κάποιο από τα δύο άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης» σχολίασε ο κ. Αράπογλου.

Πηγή: skai.gr

