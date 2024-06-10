Πριν από λίγο αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για την αποτίμηση του «δυσμενούς», όπως το χαρακτηρίζει, αποτελέσματος των Ευρωεκλογών, υπέβαλε ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μέσω επιστολής που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαλμάς δημοσιοποίησε τη σχετική επιστολή στο Facebook.
Πηγή: skai.gr
