Επιστολή Σαλμά σε Μητσοτάκη - Του ζητά έκτακτη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

Ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιοποίησε τη σχετική επιστολή στο Facebook

Σαλμάς

Πριν από λίγο αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για την αποτίμηση του «δυσμενούς», όπως το χαρακτηρίζει, αποτελέσματος των Ευρωεκλογών, υπέβαλε ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μέσω επιστολής που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, ο κ. Σαλμάς δημοσιοποίησε τη σχετική επιστολή στο Facebook. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης
