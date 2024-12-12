Σε ριζικό ανασχεδιασμό της πύλης data.gov.gr προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ανέφερε σήμερα ο Αντώνης Στασής, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ.Γ.Π.Σ. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας σε ημερίδα για την αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων (open data) προς όφελος της κοινωνίας, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά και γνωστοποίησε ότι υπάρχει η πρόθεση να επεκταθεί η πύλη data.gov.gr και σε θέματα προστατευμένων δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες έννομες προϋποθέσεις.

«Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που χρειαζόμαστε πληθώρα δεδομένων. Είναι σημαντικό ζήτημα να έχουμε ένα σημείο στο οποίο να έχουμε είτε τα δεδομένα, είτε τις περιγραφές τους, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει, με έμφαση σε αυτά που επιχειρησιακά έχουν αξία και αυτό είναι το data.gov.gr. Θέλουμε τα δεδομένα να είναι ανιχνεύσιμα, να μπορεί εύκολα κάποιος να τα εντοπίσει και να τα αξιοποιήσει, σεβόμενος τις άλλες χρήσεις με τις οποίες διατίθενται και κάνοντας αναφορά στον δημιουργό που επένδυσε για να τα προετοιμάσει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Αγγελική Μπαλού, διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο υπουργείο, ανέφερε: «μας ενδιαφέρει να εντοπιστούν τα σύνολα δεδομένων που υπάρχουν και να είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να αξιοποιηθούν».

Η σημασία των δεδομένων στις εξαγωγές

Τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων για τον τομέα των εξαγωγών, επισήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης. «Μέσω της χρήσης των ανοιχτών δεδομένων, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των διεθνών αγορών, τη βελτιστοποίηση των υλικών τους και τη βελτίωση των διαδικασιών τους», είπε και πρόσθεσε ότι «οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να κάνουν έρευνα, ανάπτυξη, μελέτες, τεχνολογίες αιχμής και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους».

Ευκαιρίες για τους φοιτητές πληροφορικής

Στις ευκαιρίες που υπάρχουν για τους φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με την πληροφορική ώστε να πάρουν τα δεδομένα και να αναπτύξουν εφαρμογές, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΤΠΕ, Θεόφιλος Μυλωνάς. Πρότεινε, μάλιστα, να εξεταστεί η έναρξη δράσης ώστε με τα ανοιχτά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, να συνεργαστούν πανεπιστήμια και εταιρείες και να δημιουργηθούν εφαρμογές, ενώ παράλληλα να δοθεί κίνητρο ώστε να ξεκινήσει η εν λόγω διαδικασία.

«Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα οικοσύστημα ανοιχτών δεδομένων», είπε, από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μπράτσας, επίκουρος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.

Τριακόσια τριάντα τέσσερα δισ. ευρώ μέχρι το 2025 η αξία των ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην ημερίδα, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας, επισήμανε ότι «σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων, η συνολική αξία των ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη προβλέπεται να φτάσει τα 334 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025, ενώ ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει σχεδόν 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αναμφίβολα, η διάθεση δεδομένων υψηλής αξίας ωφελεί τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία, βοηθώντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της ρύπανσης στις πόλεις και στη βελτίωση των μεταφορών. Από την άλλη, τα δεδομένα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ».

Ο κ. Τζόλλας τόνισε ότι πλέον οι χώρες αγωνίζονται να ξεκλειδώσουν προς όφελος όλων data sets υψηλής αξίας, επιτρέποντας σε startups και ΜΜΕ να αναπτύξουν νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις. Δεσμεύτηκε, άλλωστε, ότι η Περιφέρεια δεσμεύεται να προωθήσει τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων με τρόπους που θα ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια έχει μπει στην ψηφιακή εποχή, εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και κατευθύνεται στην ψηφιακή προβολή του τουριστικού προορισμού.

Τη συμβολή τέτοιων εκδηλώσεων και ημερίδων στην καινοτομία και τη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην επιστημονική, φοιτητική και επιχειρηματική κοινότητα επισήμανε ο αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Βασιλόπουλος. «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αρωγός σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και πάντα θα είναι ανοιχτός στην προοπτική συνεργασίας για τη διαμοίραση των δεδομένων που κατέχει και αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, όλοι οι ΟΤΑ καθώς έχουν στην κατοχή τους ένα πλήθος δεδομένων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

