Microsoft: Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα χρηστών για την εκπαίδευση AI

Διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιεί δεδομένα χρηστών από τις εφαρμογές Microsoft 365, όπως το Word και το Excel, για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft.

Η απάντηση ήρθε μετά από παρατηρήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τόνισαν ότι η εταιρεία απαιτεί από τους χρήστες να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη λειτουργία "connected experiences", η οποία υποστήριξαν ότι χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αναληθείς. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί δεδομένα πελατών από τις καταναλωτικές και εμπορικές εφαρμογές Microsoft 365 για να εκπαιδεύσει θεμελιώδη μεγάλα γλωσσικά μοντέλα», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft σε δήλωσή του μέσω email προς το Reuters.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η λειτουργία "connected experiences" επιτρέπει δυνατότητες όπως η συνεργατική συγγραφή και η αποθήκευση στο cloud, και δεν έχει καμία σχέση με το πώς η εταιρεία εκπαιδεύει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της.

Οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι άνθρωποι παραμένουν ανήσυχοι για το αν τα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την άδειά τους.

Πηγή: skai.gr

