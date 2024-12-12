Λογαριασμός
«Ασπίδα» για τα παιδιά στα social: Το επόμενο διάστημα παρουσιάζεται το Kids Wallet δήλωσε ο Δ. Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ

Σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, ο Δημήτρης Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι έτοιμος εδώ και καιρό

Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ: Το επόμενο διάστημα παρουσιάζεται το Kids Wallet

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστεί η λειτουργία του Kids Wallet, του παιδικού πορτοφολιού που θα περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι έτοιμος εδώ και καιρό, ωστόσο χρειάζεται επεξεργασία το κομμάτι της αναγραφής στις νέες ταυτότητες.

Ο γονέας θα μπορεί να δηλώνει το κινητό του παιδιού του, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τα εισιτήρια στα γήπεδα.

