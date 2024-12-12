Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ: Το επόμενο διάστημα παρουσιάζεται το Kids Wallet

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστεί η λειτουργία του Kids Wallet, του παιδικού πορτοφολιού που θα περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι έτοιμος εδώ και καιρό, ωστόσο χρειάζεται επεξεργασία το κομμάτι της αναγραφής στις νέες ταυτότητες.
Ο γονέας θα μπορεί να δηλώνει το κινητό του παιδιού του, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τα εισιτήρια στα γήπεδα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.