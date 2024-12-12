Θεοδωρικάκος: Η πολιτική μας οδηγεί την Ελλάδα στο αύριο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά 

Η πολιτική μας οδηγεί την Ελλάδα στο αύριο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά, τόνισε στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως παρατήρησε, στην ευρύτερη περιοχή διεξάγονται δύο πόλεμοι με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και κρίσιμες επιπτώσεις στην οικονομία, στο ενεργειακό κόστος, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο μεταφορικό κόστος. Τα δύο μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ -η Γερμανία και η Γαλλία- διέρχονται πολυεπίπεδες κρίσεις. Η πολιτική μεταβολή στις ΗΠΑ πιθανότατα θα σημάνει νέους όρους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δυσμενείς για την Ευρώπη. Οι κίνδυνοι επέκτασης των πολεμικών επιχειρήσεων είναι ισχυροί.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, κάλεσε «να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές και την ανάγκη να πορευόμαστε εν μέσω κινδύνων με συγκροτημένη εθνική στρατηγική» και, απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό Γ. Α. Παπανδρέου που μίλησε «για την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» είπε ότι η κυβέρνηση μιλά με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat: «Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, από την αρχή του χρόνου, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα, -στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- ήταν 0,12%. Την ίδια περίοδο, 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου -δεν είχε περιλάβει τον Νοέμβριο η Eurostat- ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν 0,8%, ο δε δείκτης των ειδών συντήρησης του νοικοκυριού ήταν -8,6%, από πέρυσι. Αυτά είναι στοιχεία που περιγράφουν βήματα προόδου και βελτίωσης της ζωής των πολιτών σε σχέση με το τι συνέβαινε τα χρόνια της επαπειλούμενης καταστροφής, επί ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «υπάρχουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας που δυσκολεύονται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες των οικογενειών και των νοικοκυριών τους. Αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Γιατί είμαστε τμήμα της κοινωνίας. Ιδιαίτερα χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν από ανάγκη στο νοίκι, [. . . ] πλήττονται από την στεγαστική κρίση. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την στήριξη αυτών των πολιτών και να πορευόμαστε με το βλέμμα στραμμένο σε αυτούς, εργαζόμενοι σκληρά και με σεμνότητα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έθεσε ως στόχο, «να μπορέσουμε να νικήσουμε τα επόμενα χρόνια το σημαντικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, που παρά την αύξηση των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα με αυτά που είχαμε όταν μπήκαμε στην ευρωζώνη. Η βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές και στην περιφέρεια είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια της πατρίδας μας, για την ανακοπή της δραματικής δημογραφικής συρρίκνωσης. Είναι προϋπόθεση για να μειωθούν οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Γι' αυτό αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και πρέπει να στηριχθεί απ' όλες τις πολιτικές δυνάμεις και είναι η πολιτική που μπορεί να δώσει ρεαλιστική ελπίδα σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στις κοινωνικές ομάδες που είναι πιο αδύναμες οικονομικά και στους νέους ανθρώπους. Καλύτερο βιοτικό επίπεδο μπορεί να υπάρξει για όλους μόνο σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα».

Αναφερόμενος στις ενέργειες που αναλαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο 2025, είπε ότι:

Τους πρώτους μήνες του 2025 θα προκηρυχθούν τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου με 600 εκατ. ευρώ ενισχύσεις: των μεγάλων επενδύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ, των παραμεθόριων περιοχών και της Θεσσαλίας και της μεταποίησης.

Ενισχύουμε τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων και μετά το πέρας του RRF στο τέλος του 2025. Εντάσσουμε σε αυτές τη ναυπηγική βιομηχανία, τη γαλάζια οικονομία μας που πρέπει να πολλαπλασιαστεί στο ΑΕΠ, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, που σχετίζονται με την ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης και την κυκλική οικονομία, που είναι βασικό χαρακτηριστικό της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα:

Υλοποιούνται τα προγράμματα της έξυπνης μεταποίησης, της αναβάθμισης των υποδομών των επιχειρηματικών πάρκων, το ερευνώ-καινοτομώ και συνολικά οι επενδύσεις μας στην έρευνα με ποσά που συνολικά αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Προχωρήσαμε ήδη στην έγκριση 271 επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα με συνολικό προϋπολογισμό 858 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν 224 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση και άλλα σχεδόν 178 εκατ. ευρώ θα είναι φοροαπαλλαγές. Από τις επενδύσεις αυτές προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 4.420 νέες θέσεις εργασίας.



Ιδιαίτερη στήριξη δίνεται στη Θεσσαλία, που έχει πληγεί από τον Daniel, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ ικανοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τουριστικές επενδύσεις τόσο στην Κρήτη όσο και στο Νότιο Αιγαίο, όπου και είχαν υποβληθεί τα περισσότερα αιτήματα.

Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις εγκρίθηκαν όλα τα επενδυτικά σχέδια του Νομού Έβρου, ενώ, αναλογικά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίναμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου από το ταμείο DELFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σε ό,τι αφορά σε πληρωμές παλαιότερων επενδυτικών σχεδίων, στις 26/11/2024, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε ρεκόρ επταετίας, με το σύνολο των καταβολών επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου να ανέρχεται πλέον σε 130 εκατ. ευρώ.

Καταλήγοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «η οικονομική, αναπτυξιακή πολιτική είναι συνυφασμένη με τις ιδέες και τις αξίες της παράταξής μας. Τον πατριωτισμό, την ελευθερία, την αλληλεγγύη. Κάποιοι ονομάζουν αυτή την πολιτική νεοφιλελεύθερη και πολύ δεξιά, άλλοι κεντρώα ή κεντροδεξιά. Είναι απλώς η πολιτική που μακριά απ' τις παραπλανητικές ετικέτες του χθες, με σύνεση και ευθύνη, με σχέδιο και κοινωνική ευαισθησία, οδηγεί την Ελλάδα στο αύριο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά».

Πηγή: skai.gr

