Σκέρτσος: Η Ειδική Επιτροπή για τον Αυτισμό είναι πλέον γεγονός

Η Ειδική Επιτροπή για τον Αυτισμό είναι πλέον γεγονός για τη χώρα μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκη Σκέρτσος.

«Όταν ο διάλογος αλλάζει ζωές. Πριν από κάποιους μήνες, γονείς παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον τότε αρμόδιο Υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, συναντήθηκαν σε ένα τραπέζι. Δεν αντάλλαξαν μόνο λέξεις· μοιράστηκαν αγωνίες, εμπειρίες, αλλά και την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει.

Σήμερα, στο πλαίσιο του μηχανισμού που λειτουργεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης για την εθνική στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία, αυτή η ελπίδα παίρνει σχήμα με τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για τον Αυτισμό. Μια επιτροπή που φέρνει κοντά επιστήμονες, γονείς και επαγγελματίες, προκειμένου να σχεδιάσουν λύσεις βασισμένες στην επιστήμη και στη ζωή», επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας.

Όπως προσθέτει ο κ. Σκέρτσος:

«Η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον Αυτισμό δεν είναι "άλλη μια επιτροπή" και δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική πρωτοβουλία. Είναι η αρχή μιας νέας πορείας, όπου οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού και των οικογενειών τους τοποθετούνται στο επίκεντρο ώστε να πάψει να αποτελεί άλλη μια "αόρατη" αναπηρία.

Από την εκπαίδευση έως την καθημερινότητα, αποστολή της επιτροπής είναι να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία με επιστημονικά τεκμηριωμένες και ταυτόχρονα πρακτικά εφαρμόσιμες συστάσεις για τη δημιουργία ενός κόσμου που καταλαβαίνει και στηρίζει όσους και όσες ζουν με τον αυτισμό.

Γιατί κάθε σημαντική αλλαγή ξεκινά από έναν διάλογο, που γίνεται δέσμευση και καταλήγει σε δράση για μια κοινωνία και ένα κράτος που νοιάζεται και δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Για μια Ελλάδα με όλους, για όλους».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής.

Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Επιτροπής, που είναι οι:

Γεώργιος Καραντάνος, παιδοψυχίατρος-ψυχίατρος, ως πρόεδρος.

Αικατερίνη Παπανικολάου, καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής και ιδρύτρια του Ειδικού Ιατρείου Διαταραχών Φάσματος Αυτισμού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Εμμανουήλ Τσαλαμανιός, διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ψυχιατρική Κλινική Παιδιών-Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας».

Ιωάννης Βογινδρούκας, λογοπεδικός, επιστημονικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας και επόπτης Κλινικής Πρακτικής του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.

Νεκταρία Σηφάκη, εργοθεραπεύτρια, προϊσταμένη Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος».

Αικατερίνη Κατσούδα, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Ελένη Παδιατέλλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «Ορίζοντες».

Αντιγόνη Μερτίκα, ψυχολόγος στην Ειδική Θεραπευτική Μονάδα για τον Αυτισμό του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Κατίγκω (Catherine) Χατζηπατέρα-Γιαννούλη (Hadjipateras Giannouli), κλινική ψυχολόγος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Άσπεργκερ.

Μαρίνα Μοσχόβου, γονέας παιδιού με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, μέλος του Συλλόγου «Ζούμε μαζί».

Αλέξης-Ηλίας Σκοτινιώτης, γαστρεντερολόγος, γονέας παιδιού με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, μέλος του Συλλόγου «Αβάλη».

