Νέες αμερικανικές βάσεις στα νησιά: Τα δεδομένα για την τροπολογία που αναμένεται να εξοργίσει την Άγκυρα Πολιτική 07:37, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο νομοθετικά σώματα σημαίνει ότι μαζί με τη Βουλή καλείται και η Γερουσία να ψηφίσει τη δική της εκδοχή του νομοσχεδίου