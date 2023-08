Νέες βάσεις στα ελληνικά νησιά θέλουν οι ΗΠΑ- Υπερψηφίστηκε τροπολογία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Πολιτική 15:48, 02.08.2023 linkedin

Η Γερουσία έχει ήδη υπερψηφίσει το δικό της νομοσχέδιο και πλέον τα δύο νομοθετικά σώματα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου - Τι προβλέπει η τροπολογία