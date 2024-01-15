Συνάντηση με εργαζομένους στα Λιπάσματα Καβάλας είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.



«Από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ένωσε τη φωνή του με τη δική σας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης με την οποία κρίθηκαν παράνομες και καταχρηστικές οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην εταιρεία «Ελληνικά λιπάσματα και χημικά ELFE ΑΒΕΕ».

Πηγή: skai.gr

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τις προχθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού για “το τέρας της ακρίβειας και τον πληθωρισμό της απληστίας, που δεν θα επιτρέψει”.«Μάλλον συνομιλεί με τον καθρέφτη του, διότι ο μοναδικός υπεύθυνος αυτής της τεράστιας κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού από τις πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ, τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας και τις τράπεζες, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας*» σημείωσε χαρακτηριστικά.Ο κ. Ανδρουλάκης«Τα προγράμματα, που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, διότι τα ενοίκια όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να αφελληνίζεται η ελληνική οικονομία και τα παιδιά της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων οικονομικά να μην μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι για να φτιάξουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Θέση μας είναι – και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε –, που δίνει τη δυνατότητα σε πλούσιους κατοίκους τρίτων χωρών να αγοράζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

