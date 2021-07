Ακόμα εγγύτερα έρχονται Ελλάδα και Αραβικές χώρες, καθώς την Τρίτη υπεγράφη Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και του Αραβικού Συνδέσμου, ανοίγοντας ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και όλα τα αραβικά κράτη.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γιτ και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με τον κ. Γκιτ να επιφυλάσσει πολύ θερμή υποδοχή στον υπουργό Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας ξεκινώντας στα αραβικά την ομιλία του με τη φράση «Αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πολύ», τόνισε προς τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου ότι «η σημερινή υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα των κοινών μας προσπαθειών, δημιουργεί τις βάσεις για την ενίσχυση των πολιτικών διαβουλεύσεων και ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και της Ελλάδας, καθώς επίσης και μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών κρατών».



Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι «σήμερα με τον Αραβικό Σύνδεσμο, αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, με χώρες της περιοχής μας και έθνη που δεν ανήκουν στον Αραβικό Σύνδεσμο, αλλά μέσω των ενεργειών τους, αποτελούν μία πολύ σοβαρή απειλή στην σταθερότητα της περιοχής. Παρεμβαίνουν στρατιωτικά ή άμεσα προσπαθώντας να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής και να αναβιώσουν θρησκευτικές αυτοκρατορίες που θάφτηκαν στους αιώνες, υπονομεύοντας την τάξη που έχει δημιουργηθεί».



Και ο κ. Δένδιας επεσήμανε: «Η κοινή μας απάντηση θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές μας αρχές και αξίες: το σεβασμό της αυτοκυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών της περιοχής, στη Λιβύη, τη Συρία και το Ιράκ», απευθύνοντας έκκληση για την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων συμπεριλαμβανομένων των μισθοφόρων από αυτές τις χώρες.



Παράλληλα, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «υπογραμμίζουμε την πλήρη μας δέσμευση στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Καταδικάζουμε σθεναρά ενέργειες κρατών που απειλούν ή που κάνουν χρήση βίας ενάντια στις γειτονικές τους χώρες, παραβιάζοντας κατάφορα το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τασσόμαστε υπέρ της μη παρέμβασης κρατών σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Καταδικάζουμε όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες, απειλές σε συμμαχικά κράτη και τις τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες αποσταθεροποιούν την περιοχή μας».



Και ο υπουργός Εξωτερικών κατέληξε: «Το μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα δεν είναι απλά μία ευκαιρία για την ενίσχυση των σχέσεών μας και των πολιτικών μας διαβουλεύσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι ανοίγει νέες λεωφόρους συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών κρατών και του Αραβικού Συνδέσμου. Και επίσης, ανοίγει το δρόμο για άλλες διεθνείς συνεργασίες. Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο. Και ελπίζουμε ότι τα αραβικά κράτη θα βοηθήσουν επίσης εμάς για να εκφράσουμε τις ευαισθησίες μας σε άλλα περιφερειακά όργανα όπως τον Οργανισμό Ισλαμικών κρατών. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα φιλίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο ενισχύοντας τις διμερείς μας σχέσεις με αραβικά κράτη, πραγματοποιώντας σημαντικές συμφωνίες, συμφωνίες που δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε παλαιότερα. Και προωθώντας διμερείς πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν τα κράτη της περιοχής πιο κοντά, ενισχύοντας τη συνεργασία μας σε τομείς-κλειδιά, όπως ενέργεια, τουρισμό, υγεία και μεταφορές».

