«Θέλω να πληρώσω!!!»

Έχετε δει κάποιες αστυνομικές ταινίες που ο ήρωας λέει στον αντίπαλό του «θα πληρώσεις, κάθαρμα»;; Τι γίνεται, όμως, όταν είσαι φορολογούμενος, χρωστάς στο δημόσιο, θέλεις να πληρώσεις με όλο σου το είναι, με όλη σου την καρδιά, αλλά το δημόσιο δεν σε... αφήνει;

Τις προάλλες ένας φίλος της στήλης έλαβε ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ ότι χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, παρότι είναι βέβαιος ότι ήταν τυπικός στην υποχρέωσή του, δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας καθότι δεν έχει κρατήσει τη σχετική απόδειξη. Προθυμοποιήθηκε λοιπόν, να πληρώσει τα τέλη και το συνακόλουθο πρόστιμο. Έλα, όμως, που τόσο στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ όσο και στην ηλεκτρονική πύλη της δεν του δίνεται τέτοια επιλογή... «Δεν μπορεί, σκέφτηκε, κάτι θα κάνω λάθος, κάτι θα παραβλέπω». Τηλεφώνησε λοιπόν στο 1521 της ΑΑΔΕ και τι συνέβη; Ούτε το ευγενέστατο προσωπικό ήξερε πώς μπορεί να πληρώσει ( ! ) και απλώς του κράτησαν τα στοιχεία για περαιτέρω επικοινωνία. Ο φίλος μας δεν κρατήθηκε, και έβγαλε στην υπάλληλο της Αρχής μία ουρανομήκη κραυγή απόγνωσης: «θέλω να πληρώσω! Αφήστε με να πληρώσω!».

Από εκεί και πέρα ο Θεός και η ΑΑΔΕ βοηθοί. Το θέμα βέβαια, είναι ότι ανάλογα ραβασάκια πρέπει να έχουν λάβει χιλιάδες άλλοι πολίτες. Η Οδύσσεια ενός φορολογούμενου επεισόδιο 391.577, ή αλλιώς μην μπλέξεις με το δημόσιο...

Η φωτογραφία είναι φτιαγμένη με ΑΙ. Τα υπόλοιπα δυστυχώς είναι αληθινά

Το rotation και το quiz του (δισ)εκατομμυρίου

Φήμες —οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, να τα λέμε αυτά— υποστηρίζουν ότι μέχρι τον Δεκέμβριο έρχεται ανασχηματισμός. Οι ίδιες φήμες μάλιστα λένε πως θα είναι ο τελευταίος πριν τις εκλογές του 2027. Στόχος; Δομικός, λένε. Αλλά πόσο δομικός μπορεί να είναι, όταν οι βασικοί παραμένουν αμετακίνητοι;

Πιερρακάκης δεν το κουνάει, Κεραμέως δεν το κουνάει, Άδωνις δεν το κουνάει, Δένδιας δεν το κουνάει. Άρα τι μένει; «Γεραπετρίτης το κουνάει;» άκουσα να τίθεται το ερώτημα σε βουλευτή. Και αυτός χαμογελώντας πονηρά, είπε: «Αυτή είναι η ερώτηση του (δισ)εκατομμυρίου...».

Μόνο που το όνομα «Γεραπετρίτης» δεν το κουνάει από κοντά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα είναι αν το «κοντά» σημαίνει υποχρεωτικά υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί, μην ξεχνάμε, ο Γεραπετρίτης είναι νομικός, λάτρης του διαβάσματος και του «fine print» στα νομοσχέδια, άνθρωπος των ειδικών αποστολών.

Και κάπου εδώ μπαίνει το πολιτικό κουίζ: ο πρωθυπουργός θέλει να ρίξει γέφυρες στον Αντώνη Σαμαρά. Ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος γι’ αυτό τον ρόλο από έναν πρώην στενό συνεργάτη του Σαμαρά, που υπήρξε και επιτελικός στο Μαξίμου επί Μητσοτάκη;

Ένας «Chevron» που θα κάνει και τη δουλειά στη διπλωματία, και θα αφήσει τον Σαμαρά με λιγότερο χώρο για κριτική σε σχέση με τον Γεραπετρίτη...

Το βρήκατε, το ξέρω, σιγά το δύσκολο!

Λύκος μυρίστηκε ανασχηματισμό…

Και μιλώντας για τον ενδεχόμενο ανασχηματισμό, ας δούμε λίγο τη μετωπική με τον Αντώνη Σαμαρά που επέλεξε προχθές το βράδυ ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ο βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στο ACTION 24, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «να κάτσει σπίτι του» και να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Δεν έμεινε όμως εκεί. Έβαλε στο στόχαστρο και τον στενό συνεργάτη του Σαμαρά, Χρύσανθο Λαζαρίδη, λέγοντας πως «δεν έχει προσφέρει τίποτα στο κόμμα και στην πατρίδα, πέρα από θεωρίες και άρθρα». Και πρόσθεσε με δηλητήριο: «Αν ο κ. Σαμαράς τον εκφράζει, τότε να τον χαίρεται».

Το timing δεν περνάει απαρατήρητο. Οι φήμες που λέγαμε νωρίτερα, οι οποίες κάνουν λόγο για ανασχηματισμό ως τον Δεκέμβριο, μάλλον έχουν φτάσει και στα αυτιά του Μακάριου, ο οποίος είναι πιθανό με τέτοιες ατάκες να κοιτάει να βγει μπροστά.

«Σαν τον λύκο που μυρίζει αίμα ένα πράγμα», όπως έλεγε γνώστης των «γαλάζιων» εσωκομματικών...

«Δεν μπορούμε να έχουμε το τέλειο περιβάλλον…»

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα (#not)

Tην ατμόσφαιρα στην αίθουσα της Συνέντευξης Τύπου, με μια ατάκα-φωτιά που πολλοί εξέλαβαν ως υπονοούμενο, σχολίασε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λαουρα Κοβέσι σε μια στιγμή της συνέντευξης της.

«Συγνώμη που έχει τόση ζέστη στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι μια απόδειξη ποσό δύσκολη είναι η δουλειά σας αλλά και η δική μας δουλειά. Δεν μπορούμε να έχουμε το τέλειο περιβάλλον...» ανέφερε η Ευρωπαία εισαγγελέας πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Είχε προηγηθεί η διπλωματική απάντηση της για τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Μετά την Πιπιλή… η σειρά της Ντόρας

Δεν πρόλαβε να συνέλθει από τη «παναθηναϊκή αγκαλιά» με τη Φωτεινή Πιπιλή στο Στρασβούργο, κι ο Αλέξης Τσίπρας είχε νέα θερμή συνάντηση. Αυτή τη φορά με την Ντόρα Μπακογιάννη, στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Ντόρα ανέβασε φωτογραφία στο Facebook, με τον πρώην πρωθυπουργό χαμογελαστό δίπλα της και σχολίασε: «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

Και πράγματι, στη φωτογραφία ποζάρουν όλοι μαζί – από Μάντζο του ΠΑΣΟΚ μέχρι Μαρκόπουλο και Οικονόμου της ΝΔ.

Τελικά, το Στρασβούργο αποδεικνύεται πιο ενωτικό κι από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Μήπως να μεταφέρουμε τις συνεδριάσεις εκεί, μπας και βγαίνει καμία… ομόφωνη απόφαση;

Απουσίες …

Το βράδυ της Τετάρτης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απένειμε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα, Γκίντεον Λέβι, το «Βραβείο Δημοκρατίας 2025».

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα, συμμετείχε σε εκδήλωση για ΑμεΑ στην Αργυρούπολη την οποία παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά. Λίγες θέσεις δεξιότερα καθόταν κι ένας άλλος... πρόεδρος, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πάντως, από την εκδήλωση του δημάρχου απουσίαζαν αρκετά από τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ — γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα πηγαδάκια.

Καμιά φορά οι απουσίες λένε περισσότερα από τις παρουσίες...

Αρνάκι γάλακτος από χρυσάφι

Με την ευλογιά να θερίζει τα κοπάδια, το αρνάκι γάλακτος κινδυνεύει να γίνει πιο ακριβό κι από το… χρυσάφι. Στις πληγείσες περιοχές, τα ζώα που δεν θανατώθηκαν μεγαλώνουν και κατά συνέπεια μειώνεται η αξία τους, καθώς πολλά από αυτά τα αρνάκια προορίζονταν να πωληθούν σε νεαρή ηλικία. Στις μη πληγείσες, η τιμή παραγωγού έχει σκαρφαλώσει στα 9 ευρώ το κιλό, αφού η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση.

Κι αν βάλουμε μέσα και τους μεσάζοντες, μέχρι να φτάσει στο τραπέζι μας, το αρνάκι θα θυμίζει χρηματιστηριακή μετοχή. Σφαγεία με προβλήματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, προσφορά μειωμένη, ζήτηση στα ύψη... όλα δείχνουν ότι το σουβλιστό θα βγει πιο βαρύ απ’ όσο αντέχει η τσέπη.

Η μόνη παρηγοριά; Αργεί ακόμη το Πάσχα...

Νούμερα vs. λογαριασμοί: ποιος θα κερδίσει;

Για πρώτη φορά μετά από 13 μήνες ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έπεσε κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Θα κρατήσει όμως; Και αν ναι, για πόσο;

Μην ξεχνάμε ότι τον Σεπτέμβριο ρόλο στην υποχώρηση έπαιξαν και τα μειωμένα τιμολόγια ρεύματος.

Για να μην ξεφύγει λοιπόν ξανά ο πληθωρισμός, η κυβέρνηση παίρνει τα μέτρα της. Μέχρι και την επόμενη εβδομάδα τα σούπερ μάρκετ θα ανακοινώσουν μειώσεις σε 1.000 κωδικούς.

Γιατί καλά τα νούμερα∙ το θέμα είναι να φανούν και στην τσέπη μας...

Επένδυση μαμούθ από τη Nvidia

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον πλανήτη με κεφαλαιοποίηση 4,5 τρισ. και το αποδεικνύει καθημερινά. Κέρδη να φαν και οι κότες, η μετοχή στον Θεό... και τώρα μια «ταπεινή» επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κοντά στο μισό ΑΕΠ της Ελλάδας δηλαδή...

Τόσα θα «ρίξει» στην OpenAI για νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Με το αζημίωτο φυσικά. Καθώς ό,τι βάλει θα το πάρει πίσω σε μετοχές.

Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια δηλαδή...

